Aşçı tarafından katledilen Ekinözülü genç, son yolculuğuna uğurlandı

Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) 4 katlı öğrenci yurdunun yemekhanesinde meydana gelen korkunç olay, duyanların tüylerini ürpertmişti. Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan yurtta aşçı olarak çalışan İhsan Güney, henüz bilinmeyen bir nedenle mutfakta duvara dayadığı Ekinözü ilçesi nüfusuna kayıtlı Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un başını satırla kesmişti. Cani aşçının, kestiği başı, Tuğrul'un göğsünün üzerine koyup "Deccal'i vurdum" diye bağırdığı ifade edilmişti.

Ekinözü ilçesine bağlı Alişar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Tuğrul’un cenazesi, adli tıptaki otopsinin ardından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan baba Halil Tuğrul tarafından teslim alınarak Kahramanmaraş’a getirildi.

Cinayete kurban giden Tuğrul’un cenaze namazı, Şeyh Ali Sezai Efendi Mezarlığı’nda kılındı. Oğlunun tabutu başında konuşan acılı baba Halil Tuğrul, Namaz öncesi oğlunun tabutu başında konuşan Halil Tuğrul, "Kelimelerin, sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

Baba Tuğrul, “Bugün bizim Şeb-i Aruzumuz, biz bunu düğün gecesi olarak düşünüyoruz Mevlana'nın diliyle. Dünyanın geçici bir yer olduğunu, emanet sahibinin vakti saati geldiğinde emanetini aldığını, bizim bu konuda bir irademizin, bir etkimizin olamayacağının bilincindeyiz. Evet, önü vahşet gibi biz arkasındaki rahmete talibiz. O şekilde düşünüyoruz. Evladımız, biz annesi babası olarak yaşı, ömrü, hikayesi bizim için kısa oldu. Ama o kısacık zaman diliminde bile her noktada bize gururlar yaşattı. Biz kendisinden razı olduk, defaatle bizi gururlandırdı, sevindirdi.

Oğluma 'Gönül insanı ol, gönüllere gir.' demiştim. Dün gittiğimiz Antalya'da o kısa 2 ay gibi sürede sağ olsun, dediklerimizi aynen hayatına katmış. Çevresinde bulunan ve kendisini bu kısa sürede tanıyan insanlar, bizlere memnuniyetlerini dile getirdiler. Anne-baba olarak biz de bundan defalarca gurur duyduk. Rabbim mekanını cennet eylesin. Şehitler ve şühedalar zümresine nasip eylesin. Evet, acı, evlat acısı. Bir yönüyle sabredersek arkasındaki rahmete de inşallah ulaşacağımızın bilincindeyiz. Biz kendisinden razı olduk, kendisi bizi defalarca gururlandırdı, sevindirdi. Rabbim bizden daha çok seviyormuş ki kısa sürede yanına aldı. Toprağı bol olsun” ifadelerini kullandı.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tuğrul’un cenazesi, helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı ile gözyaşları içinde defnedildi.