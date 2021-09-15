Artık polisi aramak için de ‘155’ yerine ‘112’ tuşlanacak

Tüm acil çağrı numaralarının tek çatı altında birleşmesi hedefiyle hayata geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezi projesi kapsamında; sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birimlerinin ardından emniyet de bu sisteme dahil edildi. Böylece tüm acil çağrılar tek çatı altında toplanmış oldu.

Elbistan’da yaşayan vatandaşlar, bir süre önce sisteme dahil edilen 156 Jandarma, 110 İtfaiye gibi birimlerin numarasını aradığında otomatik olarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yönlendiriliyordu. 112 Acil Çağrı Merkezi, gelen ihbarı değerlendirip ilgili kurumların yönlendirilmesini sağlıyordu. Elbistan’da vatandaşların en çok aradığı yardım hatlarından biri olan 155 Polis İmdat Hattı da sisteme entegre edilmiş oldu. Artık vatandaşlar, 155’i arasa da sistem otomatik olarak 112’ye yönlendirecek.

Herhangi bir vatandaş 112'yi aradığı zaman karşısına bir çağrı alıcı çıkacak, çağrı alıcı gerekli bilgileri aldıktan sonra olay hangi birimi ilgilendiriyorsa aynı merkezde bulunan o birime aktaracak. Bütün bu işlemler 1 dakikayı geçmeyecek ve olay neticelenene kadar takip edilecek. 112 Acil Çağrı Merkezi arandığı zaman sabit hatlardan arandı ise kişinin lokasyon bilgisi anında düşecek, mobil hattan çağrı geldiyse ortalama olarak mevki tespit edilecek. Böylece yönlendiricilerin de işi kolaylaşmış olacak.