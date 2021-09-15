Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Artık polisi aramak için de ‘155’ yerine ‘112’ tuşlanacak
Artık polisi aramak için de...
Kalp Merkezi yılsonuna yetiştirilmeye çalışılıyor
Kalp Merkezi yılsonuna yetiştirilmeye çalışılıyor
İlköğretim Haftası kutlanıyor
İlköğretim Haftası kutlanıyor
5 bin 500 dönüm araziyi sulayacak projenin ihale takvimi belli oldu
5 bin 500 dönüm araziyi...
İl genelinde artış sürüyor, Elbistan’da Covid servislerinde doluluk yüzde 85
İl genelinde artış sürüyor, Elbistan’da...
banner191
banner162

Artık polisi aramak için de ‘155’ yerine ‘112’ tuşlanacak

Elbistan’da, İçişleri Bakanlığı'nca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanıp, koordine edilmesi kapsamında hayata geçirilen '112 Acil Çağrı Merkezi' projesi kapsamında 155 Polis İmdat Hattı da 112’ye dahil edildi.

Artık polisi aramak için de ‘155’ yerine ‘112’ tuşlanacak
banner167

Tüm acil çağrı numaralarının tek çatı altında birleşmesi hedefiyle hayata geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezi projesi kapsamında;  sağlık, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birimlerinin ardından emniyet de bu sisteme dahil edildi.  Böylece tüm acil çağrılar tek çatı altında toplanmış oldu.

Elbistan’da yaşayan vatandaşlar, bir süre önce sisteme dahil edilen 156 Jandarma, 110 İtfaiye gibi birimlerin numarasını aradığında otomatik olarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yönlendiriliyordu. 112 Acil Çağrı Merkezi, gelen ihbarı değerlendirip ilgili kurumların yönlendirilmesini sağlıyordu. Elbistan’da vatandaşların en çok aradığı yardım hatlarından biri olan 155 Polis İmdat Hattı da sisteme entegre edilmiş oldu. Artık vatandaşlar, 155’i arasa da sistem otomatik olarak 112’ye yönlendirecek.

 Herhangi bir vatandaş 112'yi aradığı zaman karşısına bir çağrı alıcı çıkacak, çağrı alıcı gerekli bilgileri aldıktan sonra olay hangi birimi ilgilendiriyorsa aynı merkezde bulunan o birime aktaracak. Bütün bu işlemler 1 dakikayı geçmeyecek ve olay neticelenene kadar takip edilecek. 112 Acil Çağrı Merkezi arandığı zaman sabit hatlardan arandı ise kişinin lokasyon bilgisi anında düşecek, mobil hattan çağrı geldiyse ortalama olarak mevki tespit edilecek. Böylece yönlendiricilerin de işi kolaylaşmış olacak.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Artık Polisi Aramak Için De 155 Yerine 112 Tuşlanacak