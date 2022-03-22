Arslan’dan Bahçelievler’e doğal gaz talebi

Muhtar Arslan, odun ve kömür fiyatlarının astronomik şekilde artmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin ısınma giderine yetişemediğini belirterek, “Bahçelievler, bu hizmetten yoksun kalmamalı” diye konuştu.

Elbistan’da ilk doğal gazın 20018 yılında kullanılmaya başlandığını belirten Bahçelievler Mahalle Muhtarı Turgut Arslan, “İlçemizin birçok mahallesinde yıllardır doğal gaz kullanılıyor. Bu yıl da bildiğimiz kadarıyla Kızılcaoba ve Cumhuriyet mahallelerinde çalışma yapılıyor. Ancak 4 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen, mahallemizde doğal gaz altyapısına ilişkin olarak hiçbir adım atılmadı. Bahçelievler’in bu yıl da mahrum kalmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Arslan, “Mahallemizdeki hanelerin büyük çoğunluğu soba ve kaloriferle ısınmak zorunda. Odun ve kömür fiyatları başını aldı gitti. Kaloriferli bir evin ısınma gideri 10 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Soba ile ısınan evlerde de maliyet düşük olmuyor. Çoğu aile, hem soba hem elektrik kullanıyor. Mutfak tüpü ve banyo gibi giderleri de eklediğimizde vatandaşlarımızın bütçesi çok zorlanıyor. Mahallemize doğal gaz gelirse, vatandaşlarımız büyük bir yükten kurtulacak. Hem yaşamları kolaylaşacak hem de bütçeleri bir nebze olsun rahatlayacak. Mahalle olarak herkes doğalgazı istiyor. Bana gelip ’Muhtarım doğalgaz ne zaman geliyor?’ diye soruyorlar. İnsanlara tarih veremiyorum. Bir an evvel yetkililerin bizim sesimizi duymalarını istiyoruz. Bu mahalle bu hizmeti istiyor” ifadelerini kullandı.