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ARMADAŞ’tan kombi bacaları için buz uyarısı

ARMADAŞ, kış aylarının kendisini hissettirmesiyle birlikte karbonmonoksit (CO) zehirlenmelerine karşı aboneleri uyardı.

ARMADAŞ’tan kombi bacaları için buz uyarısı
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ARMADAŞ, vatandaşların sağlığını ve yaşamlarını tehlikeye sokan baca gazı zehirlenmeleri ve bu konuda alınacak önlemlere dikkat çekti.

ARMADAŞ, kış aylarında kombi, şofben ve soba gibi cihaz bacalarının üzerine düşebilecek buzların can ve mal güvenliğini tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

Bacaların sık sık kontrol edilmesini isteyen ARMADAŞ,  “Kombi, şofben, soba gibi cihaz bacalarının üzerine düşen buz parçaları bacaların bağlantı noktasından çıkmasına ve karbonmonoksit zehirlenmelerine neden olmaktadır. Lütfen bacalarınızı sık sık kontrol ediniz” hatırlatmasında bulundu.

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