Armadaş karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

Armadaş Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan, doğalgaz zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla alınacak tedbirleri ve zehirlenme esnasında yapılacak önlemleri açıkladı.

Kış aylarında soğuk dış hava sıcaklığı ve çatılarda biriken karların kombi bacalarına düşmesi ve baca uçlarında oluşan buz sarkıtları, kombi bacalarının çıkmasına sebep olarak halk arasında baca zehirlenmesi olarak bilinen, karbonmonoksit gazı zehirlenmeleri yaşanmakta ve olumsuz sonuçlanan üzücü vakalar meydana gelebiliyor.

Armadaş Afşin-Elbistan Şube Müdürü Cihangir Turan; kış mevsimine girdiğimiz bu günlerde vatandaşların sağlığını ve yaşamlarını tehlikeye sokan baca gazı zehirlenmelerinin nedenlerine ve bu konuda alınacak önlemlere dikkat çekti.

Turan, şöyle konuştu:

“Her yıl düzenli olarak doğalgaz cihazlarının bakımları, baca çekişi kontrolleri ve temizliği yetkili servislere yaptırılmalıdır. Ayrıca ortamdaki hava sirkülâsyonunun sağlanması için takılan menfezler kesinlikle kapatılmamalıdır. Kombi bacalarını sık sık kontrol etmeliler. Kombi baca uçlarında oluşacak buz sarkıtlarına anında müdahale ederek kontrol altında tutmalılar. Bu bilgiler çerçevesinde son kullanıcı olan müşterilerimizin güvenli ve sorunsuz bir şekilde doğalgaz kullanabilmeleri için doğalgaz cihazlarının bakımlarını ve daire iç tesisatının bakımlarını yetkili servisler aracılığı ile yaptırmaları gerektiğini önemle hatırlatırız.”

Doğalgaz kaçağının olduğu fark edildiği an yapılması gerekenleri de dile getiren Turan, “Doğalgaz; kokusuz ve renksiz bir gazdır. Ancak Armadaş olarak biz, bu gaz kaçağını abonelerimizin fark etmesi için; THT (Tetra Hidro Tiyofen) denen koku landırma maddesi gerekli oranda RMS çıkışı katılmaktadır. Bu kokuyu aldığınızda acilen evlerinizi havalandırmanız ve sayaç öncesinde bulunan daire doğalgaz vanasını kapatarak, 187 DOĞALGAZ ACİL hattını aramanız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Doğalgaz kullanıcılarını Armadaş‘a bildirmeksizin tesisatlarında değişiklik yapmamaları konusunda da uyaran Turan, “Yanlış uygulamalardan dolayı istenmeyen olaylar yaşanmaktadır. Abonelerimizin mutlaka tesisat ve cihazlarını Armadaş yetki belgeli tesisatçı firmalar aracılığıyla gözden geçirmelerini gerekmektedir’ diye konuştu.

Turan son olarak; “Müşterilerimizin telefonlarına Armadaş tarafından gönderilen doğalgaz uyarı mesajlarını takip etmelerini, Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve güvenli doğalgaz kullanması için 187 doğalgaz acil ekibimiz 7/24 görev başındadır. Ve müşterilerimize bu şekilde hizmet vermekten Armadaş olarak büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.