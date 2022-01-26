Armadaş: “Hanelere yönelik gaz kesintisi söz konusu değil”

İl genelinde doğalgaz dağıtımını yapan Armadaş’tan sosyal medya ve whatsapp gruplarında dolaşan Armadaş’ın gaz keseceğine yönelik mesaja açıklama geldi.

Armadaş Genel Müdürü Mustafa Yılmaz, yaptığı açıklamada, ‘Hanelere yönelik gaz kesintisi söz konusu değildir’ diyerek kışın çetin geçtiği bu günlerde soğukta kalma endişesi taşıyan vatandaşları rahatlattı.

Yılmaz, “Şu anda Kahramanmaraş genelinde herhangi bir kesinti yaşanmamaktadır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla doğalgazı kullanabilirler. Armadaş olarak 7/24 vatandaşımızın hizmetindeyiz. Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve whatsapp gruplarında yer alan gaz kesintisiyle ilgili bilgi yalandır” şeklinde konuştu.

Sosyal medya hesaplarında ve whatsapp gruplarında paylaşılan mesajda ise, “Değerli site sakinleri Armadaş’tan gelen bilgiye doğalgaz normal basıncı 55 bar olması gerekirken bu seviye 35 bar a kadar düşmüştür. Eğer bu düşüş devam ederse 30 bar seviyesine inerse ev ve iş yerlerinde zorunlu kesintiye gideceklerini beyan etmişlerdir. Bu sebeple yaşanması olasılık olan bu sıkıntı için ısıtıcı ve klima kullanma durumu oluşabilir. Önleminizi almanızı rica ederim” ifadeleri yer alıyor.