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Ardıç kuşunu avlayanlara 18 bin lira ceza

Nurhak’ta, ardıç ağaçlarının yetişmesinde hayati önem arz ettikleri için ‘mucize kuş’ şeklinde adlandırılan öter ardıç kuşlarını yasa dışı olarak avlayan 3 şahsa yaklaşık 18 bin 550 lira idari para cezası kesildi.

Ardıç kuşunu avlayanlara 18 bin lira ceza
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Nurhak’ta, ardıç ağaçlarının yetişmesinde hayati önem arz ettikleri için ‘mucize kuş’ şeklinde adlandırılan öter ardıç kuşlarını yasa dışı olarak avlayan 3 şahsa yaklaşık 18 bin 550 lira idari para cezası kesildi.

Alınan bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, Nurhak’a bağlı kırsal Biçin Mahallesi’nde 3 şahsın kaçak olarak ardıç kuşu avladığı ihbarı üzerine harekete geçti. DKMP ekiplerinin, Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileriyle birlikte bölgede yaptığı aramada, A.B., A.K. ve A.Ç. adlı şahısların avlanması yasak olan 6 adet öter ardıç kuşu vurduğu tespit edildi. Şahıslara, 4915 sayılı Kara avcılığı Kanunu’na muhalefetten yaklaşık 18 bin 550 lira idari para cezası kesildi. Vurulan kuşlara ve yasadışı avda kullanılan 2 tüfeğe de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekiplerinin bu yöndeki denetim ve koruma faaliyetlerinin aralıksız olarak süreceği bildirildi.

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