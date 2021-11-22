Arazi toplulaştırma çalışmaları 38 mahallede devam ediyor

​Bölgedeki çiftçilerin dört gözle beklediği Adatepe Barajı sulama projesiyle ilgili, yedek hatların döşenmesi işlemi Afşin’e bağlı Kabağaç ve Akçırı Mahalleleri’nin yakınlarına kadar ulaştı. Sulama projesi ile birlikte arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projesinde de çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında Elbistan’a bağlı çalış, İğde ve Kalealtı mahallelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme işlemlerine ağırlık veriliyor.

Yine Afşin ilçesine bağlı, Altaş, Anzorey(Kargabükü), Erçene, Esence, Gerger, Hüyüklü, Kabaağaç, Nadirköy, Ortaklı, Ördekdede, Soğucak, Yazıdere, Ekinözü ilçesine bağlı Kandilköy Ortaören, Soysallı, Elbistan İlçesine bağlı Çalış(Dağdere), İğde, Kalealtı, Göksun İlçesine bağlı Aslanbey çiftliği, Çağlayan, Değirmendere, Fındıklıkoyak, Gölpınar, Hacımirza, Hacıömer, Kamışcık, Kanlıkavak, Temurağa, Tombak, Yağmurlu, Yantepe, Yiricek, Karaahmet, Karaömer, Kireçköy, Ortatepe ve Taşoluk mahalleleri olmak üzere toplam 38 mahallede ve 40 bin 892 hektar alanda çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında 800 km tarla içi yolun 207 kilometresi açılırken 77 adet de yol geçidi yapıldı.