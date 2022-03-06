Araç sahiplerinin korkulu rüyası olan akü hırsızı tutuklandı Elbistan’da, 7 ayrı akü ve oto teybi hırsızlığı olayının şüphelisi polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

06 Mart 2022 Pazar 22:35