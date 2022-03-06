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Araç sahiplerinin korkulu rüyası olan akü hırsızı tutuklandı

Elbistan’da, 7 ayrı akü ve oto teybi hırsızlığı olayının şüphelisi polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Araç sahiplerinin korkulu rüyası olan akü hırsızı tutuklandı
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Elbistan’da, 7 ayrı akü ve oto teybi hırsızlığı olayının şüphelisi polis tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elbistan’da farklı tarihlerde gerçekleşen akü ve oto teybi hırsızlıklarının failini yakalamak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi. 7 ayrı otodan akü çaldığı belirlenen T.P. (25) adlı şüpheli, asayiş ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

7 ayrı hırsızlık olayı aydınlatılırken tutuklanan şüpheli, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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