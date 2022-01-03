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Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi

Art arda gelen zamlarla başlayan 2022’de bir zam da araç muayene ücretlerine yapıldı. Muayene ücretlerinde yüzde 36,2 artış yaşandı.

Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi
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Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2022 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi. Araç muayenesinde yeni tarife, 1 Ocak 2022'den itibaren uygulamaya konuldu.

Artışla birlikte KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 503,86 liradan 685,58 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 372,88 liradan 507,40 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 189,98 liradan 258,42 liraya yükseldi.

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Araç Muayene ücretlerine Yüzde 362 Zam Geldi