Annesini ziyaret edemeyen vatandaşın dileğini Başkan Gürbüz yerine getirdi

Antalya’da çalışan ve kısa bir süre önce de babasını kaybeden 46 yaşındaki Cem Tuncel, Elbistan’da tek başına yaşayan annesi Hatice Tuncel’e, sevgililer günü dolayısıyla çiçek vererek gönlünü almak istedi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e, cep telefonundan videolu mesaj atan Tuncel, ziyaret etme imkanı bulamadığı için kendisi adına annesine çiçek götürmesi talebin iletti. Başkan Gürbüz de, bu isteği kırmayarak Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan Hatice Tuncel’i (70) ziyaret etti.

Yaşlı kadına, oğlu adına çiçek takdim eden Başkan Gürbüz, ziyarette Cem Tuncel’i telefonla arayarak annesiyle görüntü görüştürdü.

Cem Tuncel, hem annesine hem de kendisine yaşattığı bu unutulmaz gün için Gürbüz’e teşekkür etti.

Yapılan sürpriz karşısında şaşıran Hatice Tuncel, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve oğluna dua ederek, yalnızlığını bir nebze unuttuğunu dile getirdi.

Yaşlı kadınla bir süre sohbet eden Başkan Gürbüz, iş yoğunluğu nedeniyle annesini ziyaret edemeyen bir vatandaşın bu güzel talebini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Başkan Gürbüz: “Elbistanlı Cem Tuncel kardeşimiz iş yoğunluğu nedeniyle ziyaret edemediği annesine benim çiçek götürmemi rica etti. Babası olmadığı için annesinin bugüne yalnız girmesini istemeyen ve çok üzgün olduğu belli olan bu kardeşimizin isteği üzerine, ben de büyük bir memnuniyetle çiçeğimi yaptırıp yalnız yaşayan Hatice teyzeyi ziyaret ettim. Cem bey çok zarifçe düşünmüş. 14 Şubat tabii ki herkes için çok önemli ama babasını kaybeden bir evlat için daha da bir anlam taşıyor. Bu vesileyle bugün Hatice teyzemizi yalnız bırakmadık” şeklinde konuştu.