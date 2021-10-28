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Andırın’a şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askeri aracın kaza yapması sonucu Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olurken 2 asker de yaralandı.

Andırın’a şehit ateşi düştü
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da şehit Sel için taziye mesajı yayımladı. Vali Coşkun, mesajında, “Hakkari Şemdinli'de görev Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.

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Andırına şehit Ateşi Düştü