Anatomi Sağlık’tan manuel terapi yöntemiyle ağrılara son

Yunus Emre Mahallesi Semerkant Caddesi Kaynarca göleti civarında hizmet veren Anatomi Sağlık Merkezi’nde boyun fıtığı, bel fıtığı, kas spazmı, kas gerginliği ağrılarını ve eklemlerdeki fonksiyonel bozuklukları gidermek için tercih edilen bir yöntem olan manuel terapi ile omurga ağrılarına son veriliyor.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon mezunu olan fizyoterapist Kadir Taş, manuel terapinin eğitim almış doktor ve fizyoterapistler tarafından uygulanması gerektiğini belirterek, “Manuel tedavi yöntemi bilinen en eski tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi sayesinde omurga, eklem gibi bölgelere oluşan ve ağrı oluşmasına sebep olan blokajlar elle uygulanan manipülasyon yöntemler ile ortadan kaldırılabilir, eklemlerin kaybettiği hareket esnekliği geri kazandırılabilir” şeklinde konuştu.

Manuel terapi sürecinin kişiye özel olarak planlanan bir tedavi süreci olduğuna dikkat çeken Taş, “ Diğer tedavi yöntemlerine kıyasla manuel terapiden etkili sonuçların alınmasının en önemli sebebi kişiye göre tedavi sürecinin belirlenmesidir. Bununla beraber manuel terapide sadece ağrı noktası odağa alınmaz eklemlerin bağlantı noktaları da göz önünde bulundurularak tedavi edilir. Manuel terapi yöntemiyle Elbistan’daki hastalarımızda da başarıya ulaştık. Ağrıları olan hemşerilerimizi MR (emar) cd’lerini veya e-devlet, e-nabız ile Anatomi Sağlık Merkezi’ne geldiklerinde detaylı bilgilendiririz. Ücretsiz ön görüşme neticesinde kendilerine hastaya ve hastalığa bağlı olarak ortalama 5-6 seansta yardımcı olabiliriz. Fizik tedavide manuel terapi inovatif bir yöntem birçok ilde bile olmayan bu yöntemin Elbistan’da olması halkımız içinde büyük bir hizmettir. Tüm halkımıza sağlıklı günler dileriz” dedi.

Anatomi Sağlık Merkezi, Elbistan’da bel fıtığı, boyun fıtığı, boyun düzleşmesi, kas spazmı, skolyoz, migren ağrıları, sırt ağrıları, kalça, diz, kol, bilek ve omuz ağrıları, MS, parkinson ve felç gibi nörolojik hastalıklar, ameliyat sonrası fizyoterapi, sporcu yaralanmaları, alanlarında bölge halkına hizmet vermeye devam ediyor.

Diyetisyen alanında da hizmet veren Anatomi Sağlık Merkezi’nde ön görüşmeler tamamen ücretsiz olup haftanın 6 günü 09:00-18:00 saatleri arasında danışan kabulü yapılıyor. Diyetisyen bölümünde vücut analiz cihazı ile bölgesel tespitler yapılıp, beslenme kaynaklı hastalıklara ve kişiye özel diyet listesi hazırlanıyor.