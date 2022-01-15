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Anadolu Tarım’dan, çiftçilere proje desteği

Elbistan çiftçisine uzun yıllardır hizmet eren Anadolu Tarım, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi projesi kapsamında verdiği yüzde 50 hibe desteği için proje hazırlayarak çiftçilere yol gösteriyor.

Anadolu Tarım’dan, çiftçilere proje desteği
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Güneşli Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde hizmet veren Anadolu Tarım, hazırladığı projelerle tüm bölge çiftçilerinin hibe desteğinden yararlanması için çiftçilere destek vermeye devam ediyor.

7 ana başlık altında hazırlanacak projelere yüzde 50 hibe desteği verileceğini belirten Anadolu Tarım firma yetkilileri, “Tarım ve Orman Bakanlığı bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi projesi kapsamında 7 ana başlık altında hazırlanacak projelere yüzde 50 hibe desteği verecek. Üreticiler başvurularını dosya halinde tek nüsha olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 28 Şubat’a kadar elden teslim edebilecek. Yüzde 50 hibe desteğinden ise, güneş enerjili sulama sistemi kurulması, tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması ve tamburlu sulama sistemi kurulması  projeleri faydalanacak. Alanında uzman mühendislerimiz ile 2022 tarımsal sulama destekleri kapsamında hibe projeleri hazırlıyoruz. Memleketimizin  zenginliklerinin her damlası bizim için kıymetli bu nedenle Anadolu Tarım olarak yüzde 50 hibe desteklerinden tüm bölge çiftçilerimizin yararlanması için proje hazırlayarak üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteklerinden faydalanmak isteyen çiftçilerimizi işyerimize bekliyoruz” şeklinde konuştular.

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Anadolu Tarımdançiftçilere Proje Desteği