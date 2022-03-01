Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Öğretmenevi kompleksinde proje revizyonu onaylandı
Öğretmenevi kompleksinde proje revizyonu onaylandı
Elektrik faturalarında KDV oranı düştü, tüketim sınırı arttı
Elektrik faturalarında KDV oranı düştü,...
KAMED üyesi gençler, sorumsuzluk örneğine duyarsız kalmadı
KAMED üyesi gençler, sorumsuzluk örneğine...
Öztunç, Kangal Mahallesi’ndeki çamurlu yol sorununu TBMM’ye taşıdı
Öztunç, Kangal Mahallesi’ndeki çamurlu yol...
Başkan Bulut: “Saniyede 12 bin litre su boşa akıyor bize de bakmak kalıyor”
Başkan Bulut: “Saniyede 12 bin...
banner191
banner162

Anaç koyun-keçi ve arılı kovan destekleme icmalleri askıya çıktı

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, 2021 yılı anaç koyun - keçi,  arılı kovan ve sürü yöneticisi destekleme icmallerinin askıya çıktığını bildirdi.

Anaç koyun-keçi ve arılı kovan destekleme icmalleri askıya çıktı
banner167

2021 yılı anaç koyun-keçi, arılı kovan ve sürü yöneticisi destekleme icmallerinin askı süresine ilişkin bilgilendirmede bulunan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, üreticilerin ilan edilen icmalleri kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

Çitil, “Anaç koyun-keçi desteklemesi icmalleri 11 Mart’ta, arılı kovan destekleme icmalleri de 4 Mart’ta askıdan indirilecektir. Üreticilerimiz askıdaki icmalleri kontrol etsinler. Herhangi bir itiraz karşısında Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelmeleri gerekmektedir” dedi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Anaç Koyunkeçi Ve Arılı Kovan Destekleme Icmalleri Askıya çıktı