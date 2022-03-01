Anaç koyun-keçi ve arılı kovan destekleme icmalleri askıya çıktı

2021 yılı anaç koyun-keçi, arılı kovan ve sürü yöneticisi destekleme icmallerinin askı süresine ilişkin bilgilendirmede bulunan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, üreticilerin ilan edilen icmalleri kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

Çitil, “Anaç koyun-keçi desteklemesi icmalleri 11 Mart’ta, arılı kovan destekleme icmalleri de 4 Mart’ta askıdan indirilecektir. Üreticilerimiz askıdaki icmalleri kontrol etsinler. Herhangi bir itiraz karşısında Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelmeleri gerekmektedir” dedi.