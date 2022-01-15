Amacı dışında kullanılan krediler takip altına alındı

Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, kooperatif kefaletiyle Halkbank’tan TL cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik olarak çalışma başlatıldığını söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’nin (TESKOMB) bu konuda hassas bir çalışma sürdürdüğüne işaret eden Başkan General, “Gerekli inceleme ve değerlendirmeler devam etmekte olup, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemler tesis edilecektir. Bu şekilde amacına uygun olarak kullanılmayan kredilerin varlığının tespiti halinde de kredilerin geri çağrılarak kapatılması dahi istenecektir” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi’nin asıl varlık sebebinin, esnafın piyasadakinden daha düşük faiz oranları ile finansman ihtiyacını karşılamak olduğunu hatırlatan Başkan General, “Kooperatif kefaletiyle Halkbank’tan kullandırılan kredilerin, amacına uygun olarak değerlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Ancak son dönemde kredilerin, döviz ya da altın alımı şeklinde asıl amacının dışında kullanıldığına yönelik durumla karşı karşıya kalıyoruz. Kooperatifimizin bağlı olduğu merkez birliğimiz de bu yönde kapsamlı bir çalışma başlattı. Kredi dosyaları şuan incelemeden geçiriliyor. Esnaflarımız, işletme kredisi başta olmak üzere kooperatif kefaletiyle aldıkları kredileri, amacı dışında kullanmama noktasında azami gayret göstersinler” ifadelerini kullandı.

Finansman ihtiyacı olan esnafların oluşturduğu yoğunluğu azaltmak için çaba gösterdiklerini anlatan Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, “Kredi taleplerinde ciddi bir artış söz konusu. Biz de esnaf ve sanatkarımızı mağdur etmeme ve başvurusunu bir an önce sonlandırmak için azami çaba gösteriyoruz. Ödemelerde ve kredi plasmanında kesinlikle bir aksama bulunmamaktadır. Dosyaları, başvuru sırasına göre işleme alıyoruz. Bu noktada da esnaflarımızdan anlayış bekliyoruz” dedi.

Başkan General, vadesi geçmiş taksitlerin de bir an önce ödenmesinin önemine işaret ederek, “Gecikmede borcu bulunan esnaflarımıza, yasal takibe düşmemeleri için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Esnaflarımız bu konuda biraz daha hassas davranırlarsa; hem kredi sicillerinin bozulmasını engellerler hem de kooperatifimizin kredi limiti düşmez. Ödenmemesi halinde de yasal takip kaçınılmaz olacak” bilgilerini aktardı.