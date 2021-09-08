“Altyapıya vurulan neştere eyvallah ama yollardaki tahribat unutulmasın”

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde yapımı süren İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projesi kapsamında kent merkezindeki birçok ana cadde ve sokakta çalışma yapıyor. Kaynarca göleti civarından başlayan çalışmalar, kent merkezine ulaştı. Emniyet, Terminal ve İnönü Caddesi ile ara sokaklarda yoğunlaşan altyapı çalışmasında; yollar iş makineleri ile kazıldıktan sonra kanalizasyon hatları yenileniyor.

AKEDAŞ ise, havai hatları yer altına alarak hem kesintilerin ve tehlikelerin önüne geçmek hem de cadde ve sokakları görüntü kirliliğinden kurtarmak amacıyla Pınarbaşı Caddesi’nde yoğun bir çalışma sürdürüyor. Çalışma kapsamında; Pınarbaşı mesire alanı girişinden Cumhuriyet Meydanı istikametinde yer yer çift taraflı olarak kaldırım ve yollar kazıldı. Şimdi de Dulkadiroğlu Caddesi’nde süren hummalı çalışma nedeniyle cadde adeta şantiye alanına döndü.

Vatandaşlar ve sürücüler ise; yaklaşan kış aylarını da göz önünde bulundurularak çalışmalarda tahrip olan yolların en kısa sürede onarılmasını istiyor.

Çukurlar ve bozulmalar nedeniyle araçların mekanik aksamının olumsuz etkilendiğini belirten vatandaşlar ve sürücüler, “Kentimizin birçok noktasında altyapı çalışması yapılıyor. Elbette ki modern ve gelişmiş bir şehir için altyapıdaki sorunlara vurulan neşteri olumlu olarak değerlendiriyoruz. Özellikle kanalizasyon hatlarının yenilenmesi; yaz aylarında şehir merkezindeki kötü kokunun ve rögar taşması gibi sorunların önüne geçeceği için önemli bir şey.

Geçtiğimiz yıllarda başlatılan havai hatları yer altına almak da; şehrimizi görüntü kirliliğinden kurtaracak bir çalışma. Ayrıca, kış aylarında ya da rüzgarlı havalarda kesintilerin önlenmesi ile kopan elektrik tellerinin doğuracağı tehlikeleri de unutmamak lazım. Bu açıdan bakıldığında her iki altyapı hizmeti de elzem.

Tabi hizmetin bir de külfeti var. Bu külfet de en çok yolların bozulması şeklinde karşımıza çıkıyor. Yollardaki tahribatın giderilmesi noktasında başta çalışmayı yapan KASKİ ve AKEDAŞ olmak üzere sorumluluğu bulunan tüm kurumların bizleri düşünerek hareket etmesini istiyoruz. Çalışmanın bittiği cadde ya da sokaklardaki bozulmaların giderilmesi için üstüne düşeni bir an önce yapmalılar. Önümüz kış. Toprakla ya da çakılla kapatılan çukurlar; yağışın etkisi ile tekrar açılıyor. Bu da sürücüleri ciddi anlamda zorluyor. Zaman ve para kaybına yol açtığı gibi, çukurlardan kaçmak isterken kazalara da sebebiyet vermek içten bile değil” ifadelerini kullandılar.