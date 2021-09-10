Altyapısı biten yollara sıcak asfalt, diğer noktalara lokal tedbir

Çalışmalara ilişkin olarak bilgi veren Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Adnan Doğan, kurumların altyapı çalışmalarının bittiğine dair raporları sunmalarının ardından hazır hale getirilen yolları sıcak asfaltla kapladıklarını söyledi.

Asfalt çalışmasında en önemli önceliğin ‘altyapının bitmesi’ olduğunu vurgulayan Doğan, “Elbistan şu anda şantiye alanı gibi. KASKİ, AKEDAŞ ve ARMADAŞ’ın çalışmaları nedeniyle kazı yapılıyor. Hatların döşenmesi ve test sürecinin tamamlandığını belirten raporların sunulmasının ardından hazır hale getirilen yolları sıcak karışım asfalt ile kaplıyoruz. Hattı döşenip ancak test süreci tamamlanmayan yollarda ise sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Süreci tamamlanmayan yollarda beklemek durumundayız. İki iş yapıp kentimizin bütçesini heba edemeyiz. Elbistan’ın heba edilecek bir kuruşu bile yok” ifadelerini kullandı.

Kısa süre içerisinde Elbistan’ın alt yapısıyla, yollarıyla kaldırımlarıyla tertemiz, düzenli bir şehir haline geleceğini anlatan Doğan, “Test süreci içerisinde çok önemli aksaklık yaşanan bölgelerde geçici yama çalışması yapıyoruz. Altyapısı tamamlandığında ise planlamalarımız doğrultusunda sıcak asfalt kaplaması yapıyoruz. Yapılan altyapı çalışmaları şehrimizi uzunca bir süre idare edebilecek durumda. Yani bu şu anlama geliyor, kısa süre içerisinde Elbistan alt yapısıyla, yollarıyla kaldırımlarıyla tertemiz, düzenli bir şehir haline gelecektir. Vatandaşlarımızdan ricamız, sorunsuz bir şehir haline getirmek üzere yoğun bir tempoda sürdürülen çalışmalara biraz daha hoşgörülü davranmalarıdır” değerlendirmelerini yaptı.