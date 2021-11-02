Altınbaş Altın ve Pırlantadan ‘Halk Günü’ kampanyası

Ahmet Karacabey Caddesi Garanti Bankası yanında bulunan Altınbaş Elbistan mağazasındaki 11 Kasım’a kadar devam edecek 'Halk Günleri' kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

01-11 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak ‘Halk Günleri’ kampanyasında altın ve pırlanta ürünler herkes için kolay ulaşılabilir fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. Altınbaş Elbistan Mağazası, tektaş yüzükten bilekliklere, kolyelerden gerdanlığa, düğün setlerinden küpeye kadar birçok ürünü indirimlerle sunuyor.

Düğün yapacak olan çiftlerden, hediye vermeyi ve almayı sevenlere, yatırımını altına yapmak ve takmak isteyenlerden, evlilik teklifine hazırlananlara, herkese hitap eden ürünleriyle Altınbaş ‘Halk Günü’ kampanyası 11 Kasım'a kadar devam edecek.

Altınbaş Elbistan Mağazası Müdürü Salman Fesli, “Mücevher, takı ve aksesuar denildiğinde akla ilk gelen marka olan Altınbaş Kuyumculuk mağazamızda gerçekleştirdiğimiz maliyetine satış günlerimizle stokları bitiriyoruz. Halk Günleri’nde, eşsiz tasarımlar maliyetine fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Türkiye genelinde düzenlenen Halk Günleri’ne yoğun ilgi gösteren Elbistanlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Halk Günleri'ndeki fırsatlardan yararlanmak isteyen herkesi mağazamıza bekliyoruz” dedi.