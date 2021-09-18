Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Jandarma trafikten okul geçitlerinde denetim
Jandarma trafikten okul geçitlerinde denetim
Engelli kızın gelinlik ve düğün hayali gerçeğe dönüştü
Engelli kızın gelinlik ve düğün...
Zabıtadan fahiş fiyat ve etiket denetimi
Zabıtadan fahiş fiyat ve etiket...
Artık polisi aramak için de ‘155’ yerine ‘112’ tuşlanacak
Artık polisi aramak için de...
Kalp Merkezi yılsonuna yetiştirilmeye çalışılıyor
Kalp Merkezi yılsonuna yetiştirilmeye çalışılıyor
banner191
banner162

Altın ve bisiklet ödülleri sahiplerini buldu

Elbistan Belediyesi’nin, Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa başlattığı aşılama kampanyasında altın ve bisiklet hediyeleri, sahiplerini buldu.

Altın ve bisiklet ödülleri sahiplerini buldu
banner167

Elbistan’ın aşılamada mavi kategoriye geçmesini sağlayan altın ve bisiklet ödüllü kampanya, Elbistan Belediyesi ile Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce sürdürüldü. 23 Ağustos’ta başlayıp 6 Eylül’de sona eren aşı kampanyasının sonucunda çoğunluğu 18 yaş üstü gençler olmak üzere 12 binden fazla kişiye 1.doz aşı yapıldı. Elbistan, 2 haftalık yoğun aşılama dönemi ile birlikte risk haritasında düşük riskli iller arasına girerek mavi kategoriye geçti. Kampanyaya dahil olarak 1.doz aşısını yaptıran 5 kişiye gram altın ve 5 kişi de bisiklet hediye edileceği duyurulmuştu. Hediyelerin talihlileri de çekilişle belirlendi. Talihlilerin hediyeleri ise, Elbistan Belediyesi’nde düzenlenen törenle Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından teslim edildi.

Hediyelerin verilmesinin ardından değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 5 adet gram altın ve 5 adet de bisiklet hediye ettiklerini söyledi.

Aşılama kampanyası ile kentte salgına karşı toplumsal bağışıklığın kazanılmasında önemli bir adım atıldığını belirten Başkan Gürbüz, “İlçe Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte aşı kampanyası başlatmıştık. Yüzde 63 olan aşılama oranını kampanya ile birlikte önce yüzde 75’e sonra da yüzde 80’e çıkardık. Birinci doz aşılamanın artmasıyla ilgili olarak vatandaşlarımızı teşvik etmek amacıyla böyle bir kampanya düzenlemiştik. Sağlık çalışanlarımızın büyük özverisi ile yürütülen bu seferberlikte 12 bin civarında vatandaşımıza ulaştık. Toplumsal bağışıklığın kazanılmasında en önemli kriterlerden biri olan aşılama oranında yüzde 75’i yakalayarak mavi kategoriye girdik. Hediyelerin sahiplerini ise çekilişle belirledik. Bugün de vatandaşlarımıza hediyelerini takdim ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Bisiklet ve gram altın kazanan vatandaşlar da; çekilişte isimlerinin çıkmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, henüz aşı olmayan vatandaşları bir an önce aşılarını yaptırmaya davet ettiler.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Altın Ve Bisiklet ödülleri Sahiplerini Buldu