Altı Nokta Körler Derneği’nden yardım talebi

Başkan Demirci, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan ramazan ayında olduğumuzu hatırlatarak, “Elbistanlı hemşerilerimizin yardımlarını bekliyoruz. Dernek olarak çeşitli ihtiyaçlarımız var. Üyelerimizle ilgili ve derneğimizle ilgili olarak bizlere el uzatacak yardımseverlere şimdiden saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Yapmış olduğunuz yardımları Rabbim kabul eylesin” şeklinde konuştu.