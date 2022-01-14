Alt yapı projelerinde eş güdümü sağlamak için yetki devri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, ocak ayı toplantısını yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Elbistan’daki caddeler ve bulvarlarla ilgili de yeni karar alındı.

Bilindiği gibi, Büyükşehir ve Elbistan Belediyesi’nin 5 Temmuz 2019’da imzaladığı güç birliği protokolü ile büyükşehir sorumluluğundaki birçok yol, temizlik hizmetleri, sebze hali, mezbaha işleri ve sokak hayvanları ile ilgili işler Elbistan Belediyesi uhdesine geçmişti. Elbistan Belediyesi, uhdesindeki bu yollarla ilgili çalışmaları aradan geçen 2,5 yılda büyük oranda tamamladı.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), bu yıl içerisinde Elbistan’da yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla içme suyu şebekesini yenilecek. Bu dev proje kapsamında da başta ana caddeler olmak üzere ilçenin tamamına yakınında kazı ve dolgu işlemleri yapılacak. Elbistan’a önümüzdeki 100 yıl boyunca sağlıklı ve temiz içme suyu sağlayacak projenin eş zamanlı olarak yürütülmesi, büyük önem arz ediyor.

Elbistan Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bu alt yapı yatırımındaki eş güdümü sağlamak amacıyla yeni bir protokol imzaladı. Ocak ayı meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda; mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar ile bu yolların ilçe merkezine sürekliliğini sağlayan Hulusi Efendi, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile Gürbüz Turak, Söğütlü, Çilingir, Hacı Esat Efendi, Eldelek, Tepebaşı, Devlet Bahçeli, Kışla, Gariplik, Veysel Karani ve Recep Tayyip Erdoğan, Hamza Akbaş, Dulkadiroğlu, Göktürk, Kümbet, Güvenlik, Pınarbaşı, Terminal ve Ahmet Karacabey Caddesi’nin yanı sıra genişliği 20 metrenin üzerinde olan yollarla ilgili sorumluluk Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne tekrar devredildi.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kenti 2023 yılına daha güçlü hazırlamak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kentte, bu yıl için kanalizasyon, içme suyu, katı atık ve atık su gibi birçok altyapı çalışması yapılacağını dile getiren Başkan Gürbüz, “Yeni yılda yeni hizmetler ve planlamalarla beraber kentimizi 2023 yılına daha güçlü hazırlama kararlılığı içerisindeyiz. Büyükşehir ve Elbistan Belediyesi olarak kentimizin kanalizasyon, atık su, içme suyu, katı atık bertarafı gibi tüm ihtiyacını 2019-2024 yılları arasında tamamlama gayreti içerisindeyiz” dedi.

Yeniden yetki devri yaptıklarını ifade eden Başkan Gürbüz, “2019 yılında imzaladığımız protokolle anakent belediyemizin sorumluluk sahasındaki kent içindeki 20 metrenin üzerindeki yollar, bulvarlar ve anayollar Elbistan Belediyesi’nin hizmet alanı haline gelmişti. Şehrimizdeki içme suyu ve kanalizasyon yatırımları kapsamında; alt ve üst yapının birlikte planlanması için tekrar bu yolların işletme, bakım çalışmaları büyükşehir belediyesince üstlenilmesi kararı alındı. Bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ilçemize kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.