Alkan: “Şekere 10 ay zam yok”

"İnsanlar rahat olsun şekerimiz var." ifadesini kullanan Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Mücahit Alkan, "Hiçbir şekilde bir arz problemimiz yok. 'Şeker sanayi öldü bitti, fabrikalar kapanıyor' söylentileri yalan. Hatta bu söylentiler olduğu dönemde şeker fabrikaları üretim rekoru kırdı" diye konuştu.

Alkan, şunları söyledi:

"2022 Eylül ayına kadar herhangi bir zam olmayacak. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Piyasayı bizde takip ediyoruz. Birileri stoklama eğilimine giriyor. Bu stoklama eğilimine girenler zararlı çıkarlar. Çünkü şekerimiz var. Hatta geçtiğimiz hafta 30 bin ton ihracata şeker verdik. Yaklaşık 95 bin tonda ihracatçılar için şekerimizi hazırladık. Önümüzdeki günlerde bunu da satışa sunacağız. Hiçbir şekilde şeker arzıyla ilgili herhangi bir sorun yok. Son 2,5 yıldır temel stratejimizle maliyetleri nasıl minimize ederiz, gelirleri nasıl maksimize ederiz hassasiyeti ile çalışıyoruz. Bu konuda da ürünümüzü daha katma değerli olarak rafa getiririz diye çabalarımızı sürdürüyoruz. Bununla beraber rafta da vatandaşın menfaatine bir pazar oluşturalım hedefindeyiz. Devlet raflarda da yerini alacak. Biz üretmeye devam ediyoruz."