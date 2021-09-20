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Alışveriş Bayramı, Hulusi Efendi Bulvarı’nda

Elbistan Belediyesi’nin, daha önce 2 ayrı caddede ‘Esnafımın yanındayım’ sloganı ile düzenlediği Alışveriş Bayramı projesinin 3.ayağı Hulusi Efendi Bulvarı’nda yapılacak.

Alışveriş Bayramı, Hulusi Efendi Bulvarı’nda
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Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Dulkadiroğlu Caddesi ile başlayıp Ahmet Karacabey Caddesi’yle devam eden ‘Alışveriş Bayramı’ etkinliklerinin 3.sünü düzenleyeceklerini söyledi.

25 Eylül Cumartesi günü, gün boyunca sürecek indirim şenliğine tüm vatandaşları davet eden Başkan Gürbüz, bulvarın çift yönlü olarak caddenin trafiğe kapatılacağını ve özel indirimler yapılacağını belirtti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamaları ve işyerlerinin kapanmasından kaynaklı yaşanan ekonomik durgunluğu bir nebze olsun hafifletmek amacıyla ‘Alışveriş Bayramı’ projesini hayata geçirdiklerini anımsattı.

Başkan Gürbüz, Dulkadiroğlu ve Ahmet Karacabey caddelerindeki indirim şenliklerinin vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştığını; kent ekonomisine canlılık getirdiğini ve esnaflara can suyu olduğunu dile getirdi.

Projedeki ana hedeflerini ise; yerel esnafa omuz vermek olarak nitelendiren Başkan Gürbüz, “Esnaflarımızla indirim sokağı ya da alışveriş bayramı adı altında o güne özel indirimlerin yapıldığı etkinliğin üçüncüsünü Hulusi Efendi Bulvarı’nda düzenliyoruz. Bulvardaki tüm esnaflarımız, 09.00-20.00 saatleri arasında o güne özel indirimler yapacak. Caddeyi de trafiğe kapatarak vatandaşlarımızın alışverişlerini daha rahat bir şekilde yapmalarına imkan tanıyacağız. Daha önceki etkinliklerimizden hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın büyük memnuniyet duyduğunu biliyoruz. Bu etkinliklerimiz, kent ekonomisinde canlılığı sağlamanın yanı sıra yerel esnafla halk arasındaki dayanışmanın artmasına vesile oluyor. Tüm vatandaşlarımızı, 25 Eylül günü Hulusi Efendi Bulvarı’ndaki bayram sevincine ortak olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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