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Ali Tekinsoy Ortaokulu enerjisini güneşten alacak

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, ‘Çevre Dostu Okul’ projesi kapsamında Ali Tekinsoy Ortaokulu’nun çatısında güneş enerjisi santrali (GES) kurulacağını söyledi.

Ali Tekinsoy Ortaokulu enerjisini güneşten alacak
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Kurulacak sistemle hem okulun elektrik ihtiyacı karşılanacağını hem de üretilen enerjinin fazlası şehir şebekesine satılarak gelir elde edileceğini belirten Bayazıt, “Ali Tekinsoy Ortaokulumuz, enerjisini güneşten alan ilk eğitim kurumumuz olacak” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Çevre Dostu Okul’ projesi çerçevesinde Türkiye’nin her ilçesinde 1 okula kurulacak güneş enerji santrali için Elbistan’da Ali Tekinsoy Ortaokulu’nun seçildiğini dile getirdi.

Okul çatısına yerleştirilecek panellerle ilgili etüt çalışmalarının başladığını ve kısa süre içerisinde ihaleye çıkılacağını bildiren Bayazıt, “Bu proje, yenilenebilir enerji kullanımı konusunda örnek teşkil edecek” diye konuştu.

Projenin teknik detaylarının önümüzdeki günlerde netlik kazanacağına işaret eden Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, şunları söyledi:

“Çevre Dostu Okul projesi, enerjiyi verimli kullanmanın yanı sıra su tasarrufu, atık yönetimi gibi birçok konuyu kapsıyor. Projedeki amaç, hem doğal çevreye katkıda bulunmak hem de gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ülke bırakmak. Bu projenin enerji ayağı için Ali Tekinsoy Ortaokulumuz seçildi. Okulumuz, çatısına kurulacak panellerle kendi enerjisini güneşten üretecek. Hem doğa dostu bir enerji kaynağına sahip olarak kendi elektrik ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca üretim fazlası oluşması durumunda da dağıtım şirketine satarak gelir elde edecek.

İl genelinde 11 okulumuzda bu proje hayata geçirilecek. Etütler yapılmaya başlandı. İnşallah en kısa sürede de ihalesi gerçekleştirilecek. Güneş enerjisi santralinin bu yıl içerisinde bitirilmesi öngörülüyor. Böylece Ali Tekinsoy Ortaokulumuz, yeni eğitim-öğretim döneminde gücünü güneşten almaya başlayacak. Okulumuza ve ilçemize hayırlı olsun.”

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