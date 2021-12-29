Alagöz’e, Milli Yol Partisi’nin genel merkezinde 2 görev birden

Milli Yol Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Partinin kurucu genel başkanı ise Remzi Çayır oldu. Milli Yol Partisi Kurucular Kurulu, Merkez Karar Yönetim ve Genel İdare Kurulu’nu ve kurucu genel başkanını belirlemek üzere ilk toplantısını bugün parti genel merkezinde yaptı. Partinin Kurucu Genel Başkanı Remzi Çayır, "Kurucular kurulumuz toplanarak Merkez Kararı, Merkez Disiplin Kurulu’nu yedekleriyle birlikte seçmiş durumdadır. Kurucu genel başkan olarak bana vazife tevdi edildi. Ben bu görevi Allah’ın bir emaneti, Türk milletinin bir bayrağı olarak görüyorum” dedi.

Milli Yol Partisi’nin kurucular kurulunda Elbistanlı siyasetçi Ali Alagöz de yer aldı. Genel merkez divan üyeliğine seçilerek genel idare kurulunda yer aldı.

Alagöz, yaptığı açıklamada, Milli Yol Hareketi’nin siyasi partiye dönüşmesini, ülkenin geleceği açısından çok önemli bir adım olarak gördüğünü belirterek, “Biz, artık siyasi partiden öte bir yol açıyoruz. Bu yol, milletin çıkış yoludur. Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları olarak 'evet biz buradayız' demek için yola çıktık ve 'Milli Yolu' kurduk” dedi.

Başta Kahramanmaraş ve Elbistan olmak üzere ülke genelinde il ve ilçe teşkilatlanma çalışmalarının startını verdiklerini belirten Alagöz, “Biz, Anadolu’nun toprağından geldik. Artık Milli Yol var, biz varız. İnşallah kısa süre içerisinde teşkilatlanmalarımızı tamamlayıp halkımızın karşısına en büyük iktidar alternatifi olarak çıkacağız. Allah, çıktığımız bu yolda bizleri utandırmasın. Partimiz, ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.