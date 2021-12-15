Akşener: “Bu harami düzeni birlikte yıkacağız”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilçe gezileri kapsamında Elbistan’ı ziyaret etti. Akşener’i, ikinci kez geldiği Elbistan’da karşılamak için çok sayıda partili kaldığı otelin önüne akın etti. Akşener, otelden ayrıldıktan sonra, esnaf gezisi yapacağı Malatya Caddesi’ne parti otobüsü ile geçti. Otobüsten, kendisini karşılamaya gelenleri selamlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, caddeyi dolduran kalabalığa hitaben de bir konuşma yaptı.

Alandaki partililerin ‘Başbakan Akşener’ sloganları ile karşılanan Genel Başkan Meral Akşener, esnafın ve vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla 2 yıldır Türkiye’yi gezdiğini söyledi.

Esnaf ziyaretlerinde ve gezilerinde toplumun her kesiminin dertlerini dinlediğini belirten Akşener: “O dükkanların içinde esnafın derdini duydum, işsiz gencin feryadını duydum; kayırılan dayısı olmadığı için atanamayan öğretmenler, devlet memurları gençleri gördüm. Tencere kaynatmakta zorlanan kadınları gördüm” dedi.

Vatandaşın ve esnafın içinde bulunduğu durumu, ‘çırak çıkmak’ şeklinde yorumlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şöyle devam etti:

‘24 aydır dükkan dükkan geziyorum’

“Tam 24 aydır ilçe ilçe dükkan dükkan esnaf geziyorum. Her gün insanlar iş istiyor, aş istiyor. İşsiz gençler umutsuz. Onlar, bu durum konuşulsun istiyor. Ama tepede o bunu dedi bu şunu dedikçe siz çırak çıkıyorsunuz. Bu çırak çıkma halinin ortadan kaldırmanın yolunu bulmak lazımdı ben de esnaf gezerek aranıza gelmeyi tercih ettim. Tam 24 aydır o dükkanların içinde iktidar partisini yermedim. Kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Elbette oylarınıza talibiz ama o seçim zamanı. Yem fiyatlarının artması nedeniyle ineklerini kesime gönderen süt üreticilerini gördüm. Çiftçinin halini benden daha iyi biliyorsunuz. 1500-1600 lira emekli maaşı alanlar gördüm. 5 maaş alan danışmanlar varken 1600 lira emekli maaşı alan insan nasıl geçinir kardeşim. Bunların konuşulmasını sağlamak için yollardayım. Sizin derdiniz konuşulursa; sizin derdiniz üzerinden çözüm üretilirse seçen kazanır. Uzun zamandır şuculuk buculuk üzerinden kavga ettiriyorlar; birileri malı götürüyor siz çırak çıkıyorsunuz.”

‘Yeter artık, yetti artık’

Seçmenin velinimet olması için ülkeyi karış karış gezdiğini dile getiren Akşener, ‘5 maaşlı danışman, 11 maaşlı bürokrat olur mu?’ sorusunu da yönelterek, “Haram zıkkım olsun. Biz, ağaların bunu duymasını sağlıyoruz. Burada özne sizsiniz. Bizim derdimiz seçmenin velinimet olmasıdır. Seçmen velinimet olduğu gün, siyasetçinin cebinde keklik olmadığı gün herkes sizin ayağınıza gelir. Yapmak istediğimiz şey budur. El ele vererek bunu birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

‘Yeter artık; yetti artık’ diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kayıkçı kavgaları olarak nitelendirdiği çekişmelerden en çok zararı vatandaşın gördüğünün altını çizdi.

‘Size yalan söylersem Allah canımı alsın’

Akşener, sözlerini, “Ekonomik problemler nedeniyle olağanüstü hal ilan edilsin, sermaye kontrolü yapılsınlar konuşuluyor. Bu can bu tende olduğu müddetçe sizin üzerinizden rant elde ettirmeyeceğim. Bu tür meselelerle sizin haklarınızın elinizden alınmasına müsaade etmeyeceğim. Kayıkçı kavgalarında sizlerin çırak çıkmasına müsaade etmeyeceğim. Sizin dertlerinizi konuşup; çözüm üretildiği bir seçimin inşallah el ele verip birlikte başaracağız. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Cenabı Hak beni sizlerin karşısında utandırmasın. Allah beni yalan söyleyenlerden eylemesin. Eğer size yalan söyleyeceksem Allah benim canımı alsın. Çünkü gelen vurdu giden vurdu. Buna hep beraber ‘hayır’ diyeceğiz. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız” cümleleri ile tamamladı.

Akşener, konuşmasının ardından cadde üzerindeki esnafları İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül’le birlikte ziyaret etti. Girdiği bir lokantada, esnafın sorunlarını dinleyen Akşener, ihtiyaç sahiplerine ‘askıda kebap’ verilmesi için destek oldu.

Erkek kuaföründe tıraş olan işsiz gençle de bir süre sohbet eden Akşener, diğer esnafların da yaşadıkları ekonomik sorunları dinledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf gezisinin ardından diğer ilçelerdeki ve il merkezindeki programlarına katılmak üzere Elbistan’dan ayrıldı.