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Akören’in Elbistanlı kaymakamı görevine başladı

Konya’nın Akören ilçesine atanan Elbistanlı Kaymakam Hacı Demirci görevine başladı.

Akören’in Elbistanlı kaymakamı görevine başladı
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Türkiye’nin en genç kaymakamlarından biri olan Hacı Demirci, İçişleri Bakanlığı tarafından Konya’nın Akören ilçesine görevlendirildi. Demirci, Akören’e en iyi şekilde hizmet etme gayretinde bulunacağını belirterek Elbistanlı hemşerilerine de selam ve sevgilerini iletti.

Hacı Demirci kimdir?

1998 yılında Elbistan’da doğdu. İlk ve ortaokul ile lise eğitimini Elbistan’da tamamlayan Demirci, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden (Mülkiye Mektebi) onur öğrencisi olarak mezun oldu.

24 yaşındaki Demirci, Malatya Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Bitlis’in Hizan, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Afyonkarahisar’ın Dinar, Dazkırı, Başmakçı ve Evciler ilçelerinde mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını tamamlayan hemşerimiz Hacı Demirci, Balıkesir Havran ve Samsun Atakum ilçelerinde kaymakam refiki olarak görev yaptı.

Bu süre zarfında ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü’nden mezun olan Demirci, akademik kariyerine Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans programı ile devam ediyor.

1998 yılında Elbistan’da doğdu. İlk ve ortaokul ile lise eğitimini Elbistan’da tamamlayan Demirci, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden (Mülkiye Mektebi) onur öğrencisi olarak mezun oldu.

24 yaşındaki Demirci, Malatya Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Bitlis’in Hizan, Tatvan ve Ahlat ilçeleri ile Afyonkarahisar’ın Dinar, Dazkırı, Başmakçı ve Evciler ilçelerinde mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını tamamlayan hemşerimiz Hacı Demirci, Balıkesir Havran ve Samsun Atakum ilçelerinde kaymakam refiki olarak görev yaptı.

Bu süre zarfında ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü’nden mezun olan Demirci, akademik kariyerine Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans programı ile devam ediyor.

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Akörenin Elbistanlı Kaymakamı Görevine Başladı