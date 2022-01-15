AKEDAŞ’tan elektrik faturalarında yeni dönem açıklaması

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş., mesken kullanıcıları için 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren 150 kwh’ye kadar ve 150 kwh üzerindeki elektrik tüketiminin kademelere ayrılarak faturalandırılacağı kademeli elektrik tarifesi uygulamasını tüm ayrıntılarını anlattı.

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. İş Zekâsı ve Raporlama Yöneticisi Hamdi Kemal Özdemir Kademeli Elektrik Tarifesi uygulamasıyla ilgili tüm merak edilen sorulara aydınlık getirdi. Uygulamanın asıl hedefinin verimliliği artırmak ve tasarruf odaklı olduğunu dile getiren Özdemir; “Bu değişiklik ile enerji verimliliğini artırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması da gözetilmektedir” dedi.

Özdemir, asıl hedefin verimliliği artırmak olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu; “Az tüketene daha düşük, çok tüketene daha yüksek tarife uygulanacağından bu tarifenin daha sosyal daha sürdürülebilir bir hale geleceği ve enerji verimliliğine teşvik edici olacağı söylenebilir.”

Kademeli elektrik tarifesinin enerji verimliliğinin yanı sıra hane tüketicilerinin tasarrufa yönlendireceğine de vurgu yapan Özdemir açıklamasını şöyle sürdürdü; “Kademeli elektrik tarifesi ile 2021 yılının Ocak ayında aylık 206 TL'lik faturaya denk gelen tüketim düşük kademeli tarifeden, bu tutarın üstüne denk gelen tüketim ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılacaktır” dedi. “Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin görevli olduğu Adıyaman- Kahramanmaraş bölgesinde yaklaşık 340 bin elektrik abonesinin faturasının tamamı düşük kademeli tarife birim fiyatından kesilecek, belirlenmiş kademenin üstünde tüketimi olan 215 bin abonenin elektrik faturası ise kıst hesabı yapılarak kesilecektir.

Bu kapsamda, verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçişle 01.01.2022 dönemi ilk çeyrek tarife tablolarına göre 1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak.”