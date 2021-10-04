Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
160 milyon liralık RES yatırımına devlet teşviki
160 milyon liralık RES yatırımına...
MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği
MEB'den öğrencilere yardımcı kaynak desteği
‘Mazotta olduğu gibi gübrede de fiyatın yarısı oranında destek verilmeli’
‘Mazotta olduğu gibi gübrede de...
11. Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası sona erdi
11. Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası...
BİLSEM’den 5 ilçenin anaokulu öğrencileri için özel proje
BİLSEM’den 5 ilçenin anaokulu öğrencileri...
banner191
banner162

 Akedaş tüketiciyi kesintisiz enerji ile buluşturmayı hedefliyor

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Kahramanmaraş ve Adıyaman’da tüketicileri kaliteli ve kesintisiz enerji ile buluşturma hedefiyle yatırımlarını sürdürüyor.

 Akedaş tüketiciyi kesintisiz enerji ile buluşturmayı hedefliyor
banner167

Arızalara müdahalede zorlu hava ve arazi koşullarında kullanılmak üzere envanterine kar motorları ve amfibi paletli kar aracı ekleyen Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. yaklaşan kış şartlarında oluşabilecek arızalara müdahalenin hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için araç filosunu yeni nesil 4x4 araçlarla yeniledi.

Hizmet verdiği bölgelerde cereyan eden çetin kış şartlarında zorlu arazi şartlarına uygun 4 adet kızaklı kar motosikleti ve 2 adet 8x8 amfibi paletli kar araçlarıyla arızalara müdahale hızını artıran ekipler, yoğun kar yağışı altında zorlu arazi şartları ve engebeli yollara takılmadan en ücra köşelere kadar ulaşabiliyor. Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren 59 aracını yeni nesil tam donanımlı 4x4 arazi araçlarıyla değiştirdi. Bu kapsamda 40 Adet 4x4 SUV araç, 1 adet uzun şase çift kabin kamyonet ve 18 adet 4x4 yeni nesil tam donanımlı arazi şartlarına uygun arıza müdahale aracı olmak üzere toplam 59 yeni aracı filosuna katan kurum, araçları tüketicilerinin hizmetine sunmak üzere ekiplere teslim etti.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Akedaş Tüketiciyi Kesintisiz Enerji Ile Buluşturmayı Hedefliyor