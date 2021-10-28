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Akdere İçme Suyu projesi aşama aşama ilerliyor

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından, Elbistan ve Afşin’e cazibe ile içme suyu temin edecek ve Avrupa Birliği ve Dünya Bankası tarafından 33 milyon Euro bütçeli proje için halkın katılımı toplantısı düzenlendi.

Akdere İçme Suyu projesi aşama aşama ilerliyor
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Kurudere-Sarımağara kaynağından Elbistan ve Afşin’e 2054 yılına kadar yetecek içme suyu ulaştırılmasını sağlayacak Akdere İçme Suyu İsale Hattı projesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.  FRIT-II Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi kapsamında yürütülen proje ile ilçe merkezindeki mahallelere ek olarak 22 kırsal mahalle yararlanacak. İçme suyu isale hattının toplam uzunluğu 150 kilometreden oluşacak. Proje kapsamında, terfi istasyonları ve su depoları da yapılacak. 320 kilometre yeni şebeke ve iletim hattı tesis edilecek.  

Bu çerçevede, paydaş kurum temsilcileri ve projeden etkilenecek mahalle muhtarlarının hazır bulunduğu halkın katılımı toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, “Belediye hizmetleri gelen mülteci akınıyla beraber ve nüfus büyüdükçe içme suyu ihtiyacı ve kullanılmış suların atılmasıyla kanalizasyon ihtiyacı doğuyor. Elbistan ve Afşin nüfusuna göre ortalama 10 yıl ileriye baktığımızda mevcut altyapısı kaldırmayacaktır. Elbistan ve Afşin ilçemizin içme suları terfi ile verilmekte bu da elektrik masrafı oluşturmaktadır. AB hibe kaynağı Dünya Bankası ve İller Bankası finansörlüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan projeyle birlikte mevcut altyapının yenileme, FRIT-II projesiyle Akdere İçmesuyu İsale hattı yapımı ile birlikte Elbistan ve Afşin ilçemize temiz, sağlıklı içme suyunu kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Genel Müdür Ahmet Kavak’ın ardından Müşavir Firma temsilcisi Çevre Mühendisi Emre Tanrıverdi proje ile ilgili Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı ve Paydaş Katılım Planı kapsamında bilgilendirmeler yaptı.

Toplantı, soru cevap ile devam etti.

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