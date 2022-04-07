Akçul: “Türkiye kömürünün yüzde 15’i Çöllolar’da üretilecek”

Genel Başkan Akçul, Çöllolar’da kömür üretimi için TKİ bünyesinde Elbistan-Afşin İşletme Müdürlüğü kurulduğunu ve 154 memurun yanı sıra ilk etapta 500 kişi ile başlayacak olan işçi sayısının da 1000’i bulacağını dile getirdi.

Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) devredilen Çöllolar Kömür Sahası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Genel Başkan Akçul, “Afşin Elbistan bölgesinde bir taraftan özelleştirme yapılırken bir taraftan da yeniden devletleşmeler var. TKİ İşletme Müdürlüğü kuruldu. 154 kişilik bir memur kadrosu ile Afşin-Elbistan İşletme Müdürlüğü yakında hizmete girecek. Kadroları tamamlamaya çalışıyorlar. Sadece memurlar değil; Çöllolar’da üretimi yapacak 500’ün üzerinde işgücüne ihtiyaç var. Bizim temennimiz, buradaki boşluğun dağıtıma giden arkadaşlarla doldurulmasıdır. Bir mağduriyetin önlenmesi yönünde dileğimiz ve talebimiz var. Türkiye kömürünün yüzde 15’i sadece Çöllolar Havzası’nda üretilecek. Bunun toplam miktarı da 457 milyon tondur. İnşallah burada çok büyük bir istihdam kaynağı olacak. 500’ü de geçecek, etkileri ile büyük olacak. Bu sayı inşallah 500’ü de geçecek ve 1000’i bulacağını düşünüyorum. Sabırsızlıkla o günleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Santralin ev kömür işletmesinin doğurduğu külfetle karşı karşıya kalan bölge insanının, bu tesislerin nimetinden de yararlanması gerektiğini vurgulayan Genel Başkan Akçul, “Bu bölge, işsizlikle boğuşuyor. Özel sektöre de kamuya da sesleniyorum: Bir nimet-külfet dengesinin mutlaka kurulması lazım. Burada topraklarımız kamulaştırıldı, birinci derecede geçim kaynağımız tarımdı; tarım öldü. Sadece kömür ve termik santrale bağlı kaldık. Dolayısıyla buradaki istihdamın mutlaka yöreden olması lazım. Nimet-külfet dengesi gözetilerek daha fazla insana ekmek kapısı açma noktasında bir irade ortaya konulmalıdır” ifadelerini kullandı.