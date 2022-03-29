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Akbaba’dan ‘Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek’ söyleşisi

İletişim Uzmanı Yazar Fatih Akbaba, Elbistan Belediyesi’nin organizesi ile düzenlenen “Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek” konulu söyleşiye katıldı.

Akbaba’dan ‘Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek’ söyleşisi
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Mükrime Hatun Kültür Evi’nde kadınlara yönelik olarak gerçekleştirilen söyleşide, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatına ilişkin detaylı bilgiler aktaran İletişim Uzmanı Yazar Fatih Akbaba, “Hepimiz Mehmet Akif ismini biliriz ama kimdir, gerçekten neler yaşamıştır yeterli seviyede bilgili ve Akif konusunda bilinçli değiliz. Bu anlamda, biz de bu konuda neler yapabiliriz diye kendimize sorduk. İşte bu sorunun cevabı ve Mehmet Akif’e karşı borçluluk hissiyatıyla “Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek” için yollara düştük. İşte bu yol hikayesinin adıdır. Mehmet Akif Ersoy ile Anlaşabilmek. Çünkü hep O’nun şiirleri okunuyor, Safahat’ına göndermeler yapılıyor ama nedense Akif gibi konuşmak hatta yaşamak adına bir kelam edilmiyordu. Birçoğumuz Safahat okuyoruz ama ne anlattığını anlamaya çalışıyoruz. Belki de birçoğumuz anlar gibi yapıyoruz” dedi.

Çocuk eğitimi ve günlük hayattan da örnekler vererek söyleşisine devam eden Akbaba, etkinlik sonrasında kitabını imzaladı.

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Akbabadan Mehmet Akif Ersoy Ile Anlaşabilmek Söyleşisi