Akaryakıt fiyatları uçtu, servis ücretlerine zam geldi

Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin, sadece mart ayı içerisinde 8 kez zamlanan akaryakıt fiyatları nedeniyle öğrenci servis ücretlerinde zorunlu artış yapıldığını söyledi.

Servis ücretlerinde 30 lira artışa gidildiğinin bilgisini veren Başkan Şahin, “Servis ücretleri, ilk ve ortaokul öğrencileri için 230, lise öğrencileri için de 250 lira oldu” dedi.

Başkan Şahin, akaryakıtın litre fiyatının 25 liraya dayandığını belirterek, “Esnafımız, marşa basmaya korkar hale geldi” diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Rus petrolüne ambargo kararlarının ardından ham petrol fiyatları 130 doları da aştı. Küresel artışın yanında dolar kurundaki yükseliş de eklenince Türkiye'de akaryakıta her gün zam gelmeye başladı.

Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin, motorin fiyatlarında günübirlik hale gelen zamların halk otobüsü, kamyoncu, öğrenci servisi, taksi ve taşımacılık yapan esnafın depolarına ateş düşürdüğünü dile getirdi.

Daha öncekilerden ayrı olarak mart ayının ilk 9 gününde akaryakıta 8 kez zam yapıldığını hatırlatan Başkan Şahin, “Motorine 3 Mart'ta 1 lira 51 kuruş, 4 Mart'ta 1 lira 33 kuruş, 5 Mart'ta 84 kuruş, 7 Mart'ta 1 lira 44 kuruş, 8 Mart'ta ise 1 lira 59 kuruş zam geldi. 9 Mart itibariyle de 2 lira 25 kuruş zam uygulanıyor. Bu kadar kısa sürede böyle bir artış daha önce yaşanmadı. Mazotun litresi 25 liraya dayanınca, esnafın da depo doldurması hayal oldu” şeklinde konuştu.

‘Esnafımızın bu işin altından kalkması çok zor’ diyen Başkan Cemil Şahin, “K kamyoncu, öğrenci servisi, halk otobüsü, taksi ve taşımacılık yapan esnafımıza bir dokunan bin ah işitmektedir. Son bir yılda yüzde 134 artan mazot fiyatına 9 günde gelen zamlar esnafımızın belini doğrultmayacak duruma getirmiştir. İlçemizde binlerce kişinin ekmeğini kazandığı bu sektörlerin ayakta kalması için devletimizin adım atması elzem hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt zammının, öğrenci servisi ücretlerindeki artışı kaçınılmaz hale getirdiğini anlatan Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cemil Şahin, “Alınan karar doğrultusunda öğrenci servislerimizin ücretlerinde 30 lira artışa gidildi. Yeni uygulama ile birlikte ilk ve ortaokul öğrencilerinden taşıma ücreti olarak 230, lise öğrencilerinden de 250 lira alınacak. Ayın 15’inden itibaren zamlı ücret toplanacak. Bu fiyat artışını yapmaya mecbur kaldık. Esnafımızın yarasına merhem olacağını düşünüyoruz” bilgilerini aktardı.