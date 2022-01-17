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Akademi Final Okulları kabul sınavına yoğun ilgi

Final Akademi Okulları’nın hafta sonu düzenlediği okula kabul sınavına veliler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Akademi Final Okulları kabul sınavına yoğun ilgi
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Akademi Final Okulları kabul sınavına yoğun ilgi gösteren veliler ve öğrencilere teşekkür eden Akademi Final Okulları Kurucu Müdürü Hasan Korkmaz, “15-16 Ocak tarihlerinde düzenlediğimiz Akademi Final Okulları kabul sınavı sonuçları Cuma günü açıklanacaktır. Akademi Final Okulları kabul sınavı cevap anahtarı instagram hesabımız (akademifenveanadolulisesi ve akademiortaokulu) sayfamızdan pazartesi günü paylaşılacaktır. Hafta sonu yaptığımız Akademi Final Okulları kabul sınavımıza yoğun ilgi ve katılımdan dolayı velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.  2022-2023 yılı en kayıt dönemimiz başlamış olup, yeni eğitim öğretim sezonu öncesinde  öğrencileri ve velileri bilgi için okulumuza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Akademi Final Okulları Kabul Sınavına Yoğun Ilgi