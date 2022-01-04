AK Parti’de ahde vefa buluşması

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği ahde vefa buluşmasına, partinin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları, mahalle temsilcileri gibi tüm kademelerdeki isimler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş yaptı.

Milletin AK Parti'de kendi dokusunu bulduğunu belirten Başkan Tıraş, AK Parti’deki en önemli unsurlardan birinin de vefa olduğunu söyledi.

AK Parti teşkilatlarının bir birleri ile gönül bağını asla koparmadığının altını çizen Başkan Tıraş, “İşte bu yüzden AK Parti bir vefa hareketidir” diyerek şöyle devam etti:

“Vefa, AK Parti’ye gönül verenleri kucaklamak demektir. Bu nedenle AK kadrolar olarak, kurulduğumuz 2001 yılından bugüne tüm teşkilat mensuplarına, davanın neferlerine, gönlünü bu davaya adamış insanlara vefa göstermeyi bir borç biliriz. Hangi görevi üstlenirsek üstlenelim hepimiz ortak bir dava için mücadele ediyoruz. Geçmişten bu yana davamızın sancaktarlığını yapan teşkilatımızın her bir kademesinde emeği geçen eskimez yol ve dava arkadaşlarımızı hep bir arada görmek bizler için büyük mutluluktur. Biz AK Parti’li dava arkadaşlarımız ile kocaman bir aileyiz. Yolumuz aynı kutlu dava, yolumuz aynı kutlu yoldur.”

Elbistan’ın, AK Parti iktidarında hayal bile edilemeyecek yatırımlar aldığını vurgulayan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, “Elbistan’ımıza gelen hizmetler AK Parti hükümeti döneminde sayın başkanlarımın ve sizlerin sayesinde geldi. Bizim işimiz yatırımlar. Elbistan’ımıza gelen hizmetlerden dolayı Sayın Bakanımız Mahir Ünal’a ve Mehmet Demircioğlu’na teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de, AK davaya gönül vermiş tüm arkadaşlarımızla birlikte yol yürümeye, şehrimizi kalkındırmaya ve hayal bile edilemeyecek hizmetleri kazandırmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

Daha sonra mikrofona davet edilen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, Elbistan’ın 2023’e hazır olduğunu dile getirdi.

AK Parti’nin, millet hareketi olduğunu ifade eden Başkan Gürbüz, “Kıymetli Başkanım Ahmet Tıraş Bey AK Parti’nin sadece 1 yılda yaptıklarını saymakla bitirmedi. Bunların birçoğunun açılışı da yapılmadı. Sayın Bakanım Mahir Ünal’ın sıklıkla ifade ettiği bir söz var ‘Yaptığımız eserleri açmaya fırsat bulamıyoruz’. 100 yıllık cumhuriyetin hayali olan her şeyi hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız 20 yılda ülkemizi 3 kat büyüttü. AK Parti, 2001 yılından bugüne kadar yürüyen bir millet hareketi. Bu partinin kurulduğu günden beri bizim en büyük başardığımız ve başarmamız gerektiğine inandığım husus kardeşlerimizin birlikteliği ve bu dava olan sadakatleri.

Elbistan Belediyesi olarak Allah’a hamdolsun ekonomik imkanlarımız çok iyi. Yaklaşık 30 milyon civarında yatırım yapabilecek imkanımız var. Bu artı bir değer. Bundan sonraki süreçte vatandaşımız bizden hangi hizmetleri öncelikle olarak bekliyor bunlara karar vereceğiz. Bu gücümüzü ve imkanımızı Allah’ın izniyle 2023’e çok iyi bir şekilde taşıyacağız. Elbistan’da adım atılmadık yer kalmayacak. Bütün mahallelerimize gireceğiz. Nerede ne ihtiyaç varsa gidereceğiz. 2023’e hazırız. Elbistan Belediyesi olarak vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayarak 2023’e adım atacağız inşallah” değerlendirmesinde bulundu.

Buluşmaya video konferans aracılığı ile bağlanan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da, “AK Parti bin yıldan beri bu topraklarda varlığımızı, mücadelemizi, davamızı bugün sürdürdüğümüz siyasi yapının adı” dedi.

Ünal, şunları söyledi:

“Bugün Elbistan’da orada bir araya gelen arkadaşlarımızın bir davası, inandığı bir kutsalı var, bu ülkeye dair bir sevdası var. Bugün sizi orada bir araya getiren şey bu ülkeye duyduğunuz sevgi ve bu ülkenin geleceğine olan inancınız. Hepiniz görüyorsunuz ki Türkiye büyük bir mücadele veriyor. Türkiye büyük bir varoluş mücadelesi veriyor. Türkiye bu topraklara bin yıldan beri Sultan Alparslan’dan bugüne bu topraklarda var olma mücadelesi veriyor. Biz geçmişimizi daha yeni yeni hatırlıyoruz. Dünyaya neler kattığımızı, nasıl bir millet olduğumuzu daha yeni yeni hatırlıyoruz. Bunu bize hatırlatan liderin adı da Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bize kim olduğumuzu yeniden hatırlatan, neler yapabileceğimizi, dünyayı nasıl değiştirebileceğimizi bize hatırlatan liderin adıdır Recep Tayyip Erdoğan. Bakın bugün sadece Elbistan’a yaptığımız eserleri Elbistan’da siyaset yapan sizler alnınız ak, başınız dik gezerek anlatıyorsunuz hamdolsun. Bugün Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş’ta yaptığı yatırımları Kahramanmaraş’ta siyaset yapanlar alnı ak, başı dik anlatıyorlar.”

Konuşmasının devamında muhalefete yüklenen Mahir Ünal, “Biz bugüne kadar hizmet siyaseti yapmayan, bugüne kadar laf siyaseti yapan, bugüne kadar taş üstüne taş koymayan, yoksulun elinden tutmayanlar bugün kalkmış bize laf ediyorlar. Bunların bu ülke için yaptığı tek bir eseri gösteremezsiniz. Elbistan için Kahramanmaraş için yaptıkları eseri gösteremezsiniz. Bunlar bir fitne siyaseti ile bir nefret siyaseti ile maalesef bir yol tutmuş durumdalar. Bu ülkeyi biz Meral Akşener’e mi emanet edeceğiz, 15 Temmuz’da başbakan olacağım diyen ve maalesef terör örgütü ve uzantıları ile bir araya gelen ikinci Fatih olarak isimlendirdiği hokkabaz Ekrem İmamoğlu’nu destekleyen Meral Akşener’e mi bu ülkeyi bırakacağız. PYD’ye, PKK’ya arkadaşlar diye hitap eden Türkiye’nin demokrasisi için Amerika’dan medet uman Kemal Kılıçdaroğlu’na mı bu ülkeyi emanet edeceğiz. Biz ne mahallemizi, ne ilçemizi, ne ilimizi ne ülkemizi bunlara bırakamayız. Biz çocuklarımız için bunlara bırakamayız, bu ülkenin geleceği için bunlara bırakamayız” ifadelerini kullandı.

Siyasetin kutsal ve büyük davalar için yapıldığının altını çizen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “İlçede siyaset yapmak zordur. Her biriniz Elbistan’da siyaset yaparken hangi zorluklarla karşılaştınız biliyorum. AK Parti davamıza mahallemizde, ilçemizde, ilimizde zarar verecek şekilde ortalık yerde meselelerimizi konuşmayalım. Meselelerimiz ilçe başkanımızla, il başkanımızla, ailemiz konuşmamız lazım.

Millet kıvançta ve tasada birlik olmalıdır. Bunlar bizim kıvancımızı, acımızı tasamızı paylaşmıyorlar. Bunlarla mücadele etmemiz gerek. Bu mücadeleyi bugün ben Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile birlikte veriyorum. Tayyip Erdoğan ve AK Parti olmasaydı biz bunlarla yine mücadele etmeyecek miydik? Biz yine mücadele edecektik. Hamdolsun Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile beraber veriyoruz. Güçlü bir liderle beraber veriyoruz. O yüzden sağlam duralım. Zaman sitem zamanı değil. Zaman birbirimize küsme zamanı değil. Zaman kusurları örtme zamanı, zaman kenetlenme zamanı, zaman kucaklaşma zamanı. Zaman birlik ve beraberlik zamanı. Şundan emin olalım bu pandemiden Türkiye en güçlü ülkelerden birisi olarak çıkacak. Türkiye’ye güvenelim, kendimize güvenelim, birlik olalım” cümlelerini kullandı.

Program, konuşmaların ardından parti çalışmaları ile ilgili istişare yapılmasıyla sona erdi.