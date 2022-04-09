AK Parti ailesi iftarda buluştu

AK Parti Elbistan İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği iftar programı çok sayıda partiliyi bir araya getirdi.

Özel bir tesisteki iftar buluşmasına, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, belediye meclis üyeleri, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

İftarın ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Kahramanmaraş genelinde oldukça yoğun bir programlar gerçekleştirdik. Dolu dolu 3 gün geçirdik. Elbistan’da, Kuzey İlçeler Yatırım Değerlendirme Toplantısını yaptık. Bakanlarımızla telefonla görüşerek sorunları tespit ederek eylem planımızı çıkardık. İnşallah 2022’nin sonuna planladığımız yatırımların tamamını bitirmeyi düşünüyoruz.

Öğretmenevimizle ilgili yer tespitini yaptık. Elbistan’ımızın gündeminde olan Kıral Cami’in yerine yapılacak caminin yerini külliyeye çevirebilir miyiz ona baktık. İlçemize jandarma ve emniyet binaları yapılıyor. Yine 500 kişilik yurt binamızın yapımına başlandı. Afşin’imize 150 yataklı bir hastane yapıyoruz. Afşin-Elbistan arası bölünmüş yolla ilgili görüşmelerimizi yaptık. Elbistan-Göksun karayolu ile ilgili de değerlendirmeler yaptık. Doğal konusunda Elbistan ve Afşin’de ciddi memnuniyetler var. Ama eksiklikler de var. Bununla ilgili de dağıtım firmasıyla toplantı gerçekleştireceğiz. Kapalı spor salonumuz bitiyor. Yine bu binanın yanına bütün spor komplekslerini taşıyoruz ve yarı olimpik yüzme havuzu yapacağız. Bunca sıkıntıya rağmen hamdolsun 2020-2021-2022 yıllarında yatırımlarımız azalmadığı gibi artarak devam ediyor. 2023 yılına kadar Kahramanmaraş’a yaklaşık 50 milyarlık yatırım yapmış olacağız. 80 yılda yapılamayanları 20 yıla sığdırmış olduk elhamdülillah” dedi.

Muhalefetin dezenformasyon ve algı çalışmalarına da cevap veren Mahir Ünal, “Biz burada açılış yapıyoruz; kimse gelmedi diyorlar. Bir etkinlik yapıyoruz bambaşka bir yayın yapmaya çalışıyorlar. Uluslar arası piyasalardan kaynaklanan artışları devlet yansıtıyor diyoruz Mahir Ünal zamları devlet yapmadı diyorlar. Üstelik bunu Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor grup toplantısında söylüyor. Cümlelerin içinden cımbızla çekerek dezenformasyon oluşturmak hiç de ahlaki değil” ifadelerini kullandı.

Menemen ve sucuk polemiği ile ilgili de konuşan Ünal, “Gençlerle beraber sahurda çok da keyif aldığımız bir program düzenledik. Gençler, menemen konusunda soğanlı mı soğansız mı tartışmasına bir de sucuklu mu sucuksuz mu eklemişler. Menemeni sucuklu yapmışlar diyorum, bütün medya Mahir Ünal gençlere sucuğu çok gördü yalanıyla haber yapıyor. Hakikatin er geç ortaya çıkması gibi bir huyu vardır. 19 yıl hazırlık yaptık diyorum; bu neyin hazırlığı diyorlar. Biz 19 yıl hazırlık yaptık. Cumhuriyetimizin 100.yılının hazırlığını yaptık. Türkiye’mizi cumhuriyetin 100.yılına hazırlıyoruz. Elbistan’ımızın eksikliklerinin çoğu tamamlandı mı? Bunlar niye soruyorlar? Geleceğin hazırlığı, anlaşılmayacak bir şey mi?” cümlelerine yer verdi.

2023 seçimlerini kazanacaklarını vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sözlerini, “Rahatlıkla söylüyorum 18 yıldan beri bizim karşımıza çıkmış yenilmiş, çıkmış yenilmiş; bugüne kadar tek bir seçim kazanamamış, kendi partisindeki genel başkanlık koltuğundan başka bir koltuğu koruyamamış, kendisinin aday olduğu seçimde kendisi için oy kullanamamış bir siyasi hareketin genel başkanı ve şimdi kendine benzemez 6’lı yapıyı masanın etrafında toplamış 2023 seçimini kazanacakmış. 2023’te bu millet yine Recep Tayyip Erdoğan diyecek. Bizim gönlümüz rahat ve içimiz ferah. Bu millet kimin ne olduğunu bilir. 2023’te biz seçimleri kazanıp onların inadına daha yeni başlıyoruz diyeceğiz” cümleleri ile tamamladı.