Ak Ar Bilişim Vodafone Ana Bayii yeni yerinde

Ön ödemeli ve faturalı hat satışı, numara taşıma, fatura ödeme, lira-paket yükleme, ADSL internet başvurusu ve diğer tüm abonelik işlemlerini yapıldığı Ak Ar Bilişim Vodafone Ana Bayii Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi Halkbank karşısında yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi Halkbank karşısında bulunan yeni işyerinin açılış törenine Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, MHP Elbistan ilçe yönetimi, Vodafone Bölge Müdürü Özgür Çetiner, Vodafone Bireysel Satış Yöneticisi Mehmet Cemil İşgör ve vatandaşlar katıldı.

İşletme sahipleri Fevzi (Paşa) Akbulut ve Erkan Aralar, Elbistan ve bölge halkına daha kaliteli hizmet verebilmek için yenilenen yüzleri ile yeni yerlerinde hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, “Yenilenen mağazamız ve yenilenen yüzümüzle sektördeki 15 yıllık deneyimimiz ile Elbistan ve bölge halkına hizmet vermeye devam edeceğiz. Mağazamızda ön ödemeli ve faturalı hat satışı, numara taşıma, fatura ödeme, lira-paket yükleme, ADSL internet başvurusu ve diğer tüm abonelik işlemlerinin yanı sıra birbirinden cazip Vodafone kampanyalarımız olacak. Şu anda mağazamızdaki tüm cihazlarımızda 3-6 ve 12 taksit imkanı sunuyoruz. Cazip kampanyalarımızdan faydalanmak isteyen herkesi mağazamıza bekliyoruz. Mağazamızın açılışına gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ediyoruz” dediler.