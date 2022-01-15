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Ahsen Moda yeni sezonu açtı

Elbistan’da gelinlik sektöründe önde gelen kuruluşlarından biri olan Ahsen Moda, yepyeni modelleri ve şık tasarımlarıyla yeni sezonu açtı.

Ahsen Moda yeni sezonu açtı
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Güneşli Mahallesi İş Bankası yanında hizmet veren Ahsen Moda, özel tasarım gelinliklerin yanı sıra nişanlık, abiye, kına kostümlerini düğün sezonunda gelin adaylarının beğenilerine sunuyor.

Ahsen Moda, evleneceklerin hayallerini süsleyen birbirinden şık ve özel tasarım gelinlik, nişan elbiseleri, bindallı ve kaftan çeşitleri ile yeni sezona hazır.

Yeni sezona birbirinden özel modeller ve şık tasarımlar ile hazır olduklarını belirten firma yetkilileri, “Birbirinden şık modeller ve tasarımlarla 2022 yılında gelin adaylarını zarafete davet ediyoruz. Yeni sezonda kampanyalı paketlerimiz olacak. Gelinlik, bindallı, taç, duvak, çiçek, kuaför hizmeti, kır çekimi 3’lü albüm seti, 1 adet poster, 200 adet davetiye ve araç süsleme paketi ile de düğün yapacak çiftlerimizin yanında olacağız. Hayalinizdeki gibi bir gelinliğe ve düğün konseptine sahip olmak ve bu özel gününüzde prensesler gibi görünmek istiyorsanız gelinlik, bindallı, nişan elbiselerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz” dediler.

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Ahsen Moda Yeni Sezonu Açtı