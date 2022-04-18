Ahırdan çalınan ineği, jandarma buldu

Elbistan’da, ahırdan çalınan inek, jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda metruk bir binanın bahçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde hayvancılık yapan C.E. adlı vatandaşın ahırında beslediği ineği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah ahırına girdiğinde ineğini bulamayan C.E., durumu hemen Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Olayla ilgili olarak geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, hırsızlığın, 3 şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda çalıntı ineği de ilçe merkezinde bir metruk binanın bahçesinde bağlı şeklide buldu. Şüphelilerden M.A.H. (30) ve A.G. (20) jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınırken firari şüpheli D.A.’nın yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Çalınan inek de; gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edildi. İneğine kavuşan vatandaş, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.