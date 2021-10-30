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Afşinli uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Kastamonu'da görev yapan Afşinli uzman çavuş, iznini geçirmek için geldiği Kahramanmaraş'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Afşinli uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti
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Kastamonu'da görev yapan Afşinli uzman çavuş, iznini geçirmek için geldiği Kahramanmaraş'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen 25 yaşındaki uzman çavuş Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, askeri törenle defnedildi.
Alınan bilgilere göre, Afşin ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 25 yaşındaki uzman çavuş Ahmet Erdoğan, görev yaptığı Kastamonu'daki birliğinden izin alarak Kahramanmaraş'a geldi. Erdoğan, bugün il merkezinde aracıyla trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan Erdoğan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Nişanlı olduğu öğrenilen Erdoğan'ın cenazesi, askeri törenin ardından Şeyh Adil Mezarlığında gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verildi.
Anne Gülten ve baba Nejdet Erdoğan, evlatlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Acılı anne ve baba yakınlarınca teselli edilmeye çalışıldı.

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