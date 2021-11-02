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Afşinli profesör kalbine yenildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi Dekan Vekili ve Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Arslan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Afşinli profesör kalbine yenildi
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BEÜ Ereğli Turizm Fakültesi Dekan Vekili ve Ereğli Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Arslan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Ali Arslan için Eğitim Fakültesi Kepez Yerleşkesi önünde tören düzenlenendi. Vefatıyla öğrencilerini ve sevenlerini yasa boğan Arslan’ın cenazesi, öğle namazına müteakip Erdemir Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Aslen Çoğulhan Mahallesinden olan Arslan'ın akciğer kanseriyle mücadele ettiği öğrenildi.

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Afşinli Profesör Kalbine Yenildi