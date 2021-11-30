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Afşinli doktor, geliştirdiği katater ve aparatın patentini aldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ali Erdal Karakaya’nın tasarlayıp, geliştirdiği ‘Geçici Periton Diyaliz Kateteri ve Aparatları’ Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Afşinli doktor, geliştirdiği katater ve aparatın patentini aldı
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Afşinli Dr. Ali Erdal Karakaya, böbrek yetmezliğine girmiş ve geçici diyaliz ihtiyacı olan bebek ve çocukların, geçici periton diyalizi olmalarını sağlayan ‘Geçici Periton Diyaliz Kateteri ve Aparatları’nın patentini aldı.

Karakaya, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından desteklenen ‘Geçici Periton Diyaliz Kateteri ve Aparatları’ ile kateter tıkanması sorunun korkulu rüyası olmaktan çıkacağını söyledi.

Geliştirdiği aparatın, böbrek yetmezliğine girmiş ve geçici diyaliz ihtiyacı olan bebek ve çocukların, geçici periton diyalizi olmalarını sağladığına değinen Karakaya, “Periton diyalizi sırasında katetere bağlı birtakım sorunlar yaşana biliyor. Piyasada hali hazırda kullanılan modellerden farklı olarak bizim kateterimizde tıkanıklığı önleyici yapısal değişiklikler eklendi, ayrıca setimizin içinde tıkanıklık oluştuğunda açmak için özel çubuğu da mevcuttur. Bu kateter kuvöz veya yatak başında hastalara kolayca uygulanabilmektedir. Kateter tıkanması hem kateteri uygulayan hekimin ve hem de bakım yapan ve diyaliz uygulayan hemşirenin korkulu rüyası olmaktan çıkacaktır” dedi.

Karakaya, üretim aşaması ve klinik uygulamaya geçmeyi hedeflediklerini ifade ederek ithalatın önünün kesilmesini de amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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Afşinli DoktorGeliştirdiği Katater Ve Aparatın Patentini Aldı