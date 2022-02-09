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Afşin’in topraklarından yılda 300 bin ton gümüş, çinko ve kurşun çıkarılacak

Afşin ilçesinde, yılda 300 bin tondan fazla gümüş, çinko ve kurşun madenlerinin çıkarılacağı proje ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

Afşin’in topraklarından yılda 300 bin ton gümüş, çinko ve kurşun çıkarılacak
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Kapalı ocak yöntemiyle işletilecek sahadan çıkarılacak madenler, Elazığ’a taşınarak zenginleştirme işlemine tabi tutulacak.

Yaklaşık 1 milyar ton bakır ve Türkiye’nin en büyük linyit kömürü rezervlerini barındıran Afşin toprakları, yeni bir madencilik sahasına da ev sahipliği yapacak. Afşin ilçesinin Karaardıç mevkiinde özel bir firma tarafından 116,38 hektarlık maden sahasının 1,99 ha.’lık kısmında gümüş, kurşun ve çinko ocağı kurulacak. Kapalı ocak madenciliği ile işletilecek sahayla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ÇED süreci başlatıldı.

ÇED alanında toplam 384 bin 900 ton/yıl üretim yapılması planlanıyor. Bu üretimin, 307 bin 920 ton/yıl’ı cevher, 76 bin 980 ton/yıl’ının ise pasa olması bekleniyor. Gümüş, kurşun ve çinko ocağı üretimi için yıllık çalışma süresi 12 ay, ayda 25 gün, günde 24 saat olarak 3 vardiya şeklinde planlanıyor. Sahada 30 kişinin istihdam edilmesi öngörülürken, işletmede çalışacak olan işçilerin bir kısmı yöre halkından istihdam edilecek.  

Proje alanının yakınında ise, galeri alanının 2,85 km güneybatısında bulunan Büyükkızılcık Mahallesi ile 3,3 km güneydoğusunda bulunan Ağcaşar Mahallesi yer alıyor.  

Ocaktan çıkarılacak kurşun, çinko ve gümüş madenleri, kamyonlar ile Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan zenginleştirme tesisine sevk edilecek.

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Afşinin Topraklarından Yılda 300 Bin Ton Gümüşçinko Ve Kurşun çıkarılacak