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Afşin’e Millet Bahçesi yapılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin’de toplamda 68 bin metrekarelik yeni bir rekreasyon alanı projesi başlattı.

Afşin’e Millet Bahçesi yapılıyor
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Spor sahaları, bisiklet ve yürüyüş yolları, kafe, skate park ve oyun grupları gibi pek çok donatı barındıracak tesis, ilçenin sosyal alanlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce toplamda 68 bin metrekare alan üzerine kurulacak devasa tesis, ilçenin merkezinde yer alan Afşinbey Caddesi bitişiğine konumlandırılacak. Ağırlıkla yeşil alanların bulunacağı tesis, bölgenin coğrafyasına uygun pek çok bitki ve ağaç türüne de ev sahipliği yapacak. Bisiklet ve yürüyüş yolları, skate park, spor sahaları, oyun grupları, kafe gibi birçok sosyal donatıyı içinde barındıracak rekreasyon alanı, ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak.

Zemin hazırlıkları ve kazılarla start verilen projede, yürüyüş yolları, bitkilendirme çalışmaları ve montajlar da kısa süre içinde başlayacak.

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