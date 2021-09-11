Afşin’de şahsa ait kömür sahasıyla ilgili karar yayımlandı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 8 Eylül 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile işlemlerine devam etmesine onay verilen şirketlerin listesini açıkladı. Buna göre toplam 227 adet başvuru kabul edildi. Kurum tarafından 82 şirketin arama ruhsatı, 20 şirketin işletme ruhsatı, 34 şirketin devir, 65 şirketin temdit, 11 şirketin rödövans, 1 şirketin ihale, 2 şirketin kamulaştırma 12 şirketin hisse pay devri başvurusu onaylandı.

Son aylarda Elbistan’daki kömür sahalarıyla ilgili ruhsat talebine ilişkin kararlara ek olarak Afşin ilçesinde de Süheyl Haşim Çevik’in linyit kömürü sahası için temdit (erteleme) talebi uygun bulundu. Çevik’in, Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Derneği’nin yönetim kurulu başkanı olduğu öğrenilirken; saha ile ilgili lokasyon bilgilerine ise yer verilmedi.