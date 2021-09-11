Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Şehit uzman çavuş Ramazan Demir, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman çavuş Ramazan Demir,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta
Kömür fiyatlarındaki artış durmuyor, zam oranı yüzde 75’i buldu
Kömür fiyatlarındaki artış durmuyor, zam...
Elbistan mavi kategoriye geçti
Elbistan mavi kategoriye geçti
Bakan Koca: “Hastanedeki vakaların yüzde 90’ı aşısız ve aşısı tamamlanmamışlar”
Bakan Koca: “Hastanedeki vakaların yüzde...
banner191
banner162

Afşin’de şahsa ait kömür sahasıyla ilgili karar yayımlandı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG), açıkladığı bilgilere göre, Süheyl Haşim Çevik’in ruhsat sahibi olduğu Afşin ilçesindeki kömür sahasının temdit (erteleme) talebi uygun bulundu.

Afşin’de şahsa ait kömür sahasıyla ilgili karar yayımlandı
banner167

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 8 Eylül 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile işlemlerine devam etmesine onay verilen şirketlerin listesini açıkladı. Buna göre toplam 227 adet başvuru kabul edildi. Kurum tarafından 82 şirketin arama ruhsatı, 20 şirketin işletme ruhsatı, 34 şirketin devir, 65 şirketin temdit, 11 şirketin rödövans, 1 şirketin ihale, 2 şirketin kamulaştırma 12 şirketin hisse pay devri başvurusu onaylandı.

Son aylarda Elbistan’daki kömür sahalarıyla ilgili ruhsat talebine ilişkin kararlara ek olarak Afşin ilçesinde de Süheyl Haşim Çevik’in linyit kömürü sahası için temdit (erteleme) talebi uygun bulundu. Çevik’in, Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Derneği’nin yönetim kurulu başkanı olduğu öğrenilirken; saha ile ilgili lokasyon bilgilerine ise yer verilmedi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Afşinde şahsa Ait Kömür Sahasıyla Ilgili Karar Yayımlandı