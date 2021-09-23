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Afrin Marşı’nın yazarı Ramazan Pamuk’un ilk kitabı yayımladı

Zeytin Dalı Harekatı’nda kahramanca mücadele eden Mehmetçiklere marş olarak armağan edilen, ‘Aslan Mehmetçik’ isimli şiirin yazarı şair Ramazan Pamuk’un ilk kitabı okuyucusu ile buluştu.

Afrin Marşı’nın yazarı Ramazan Pamuk’un ilk kitabı yayımladı
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Uzun yıllardır Elbistan Devlet Hastanesi’nde görev yapan aynı zamanda gazetemizin şairlerinden olan Ramazan Pamuk’u; tüm Türkiye, 2008 yılında Kuzey Irak’a yönelik icra edilen ‘Güneş Harekatı’nın ardından kaleme aldığı ‘Aslan Mehmetçik’ isimli şiirle tanıdı. "Doğmamış cihana böyle bir aslan, kükremiş sel gibi coşar Mehmedim" sözleriyle başlayan şiir, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından marş olarak bestelenmişti.

Şair Pamuk, ‘Hilkati’ mahlasıyla kaleme aldığı şiirlerini, ilk kitabı olan Aşk Gönlüme Girince’de topladı. Pamuk’un ilk kitabı olan Aşk Gönlüme Girince, okuyucusu ile buluştu.

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde doğan şair Ramazan Pamuk, dizelere döktüğü duygularından oluşan şiir kitabını, hemşerileri için imzaladı.

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Afrin Marşının Yazarı Ramazan Pamukun Ilk Kitabı Yayımladı