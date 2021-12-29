Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Tarım Krediden gübrede indirim
Tarım Krediden gübrede indirim
Yılda 500 bin ton demir çıkarılacak madene onay verildi
Yılda 500 bin ton demir...
Jandarmadan tombala baskını: 27 bin lira ceza yediler
Jandarmadan tombala baskını: 27 bin...
Hastaneye ‘pansuman’ gibi atama
Hastaneye ‘pansuman’ gibi atama
500 kişilik öğrenci yurdunun ihale takvimi açıklandı
500 kişilik öğrenci yurdunun ihale...
banner191
banner162

Afet Koordinasyon Merkezi’ne ALO 153 ile Kolay Ulaşım

Kentteki her türlü afet durumunda vatandaşların yardımına koşan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 1 Ocak Cumartesi itibariyle ALO 153 çağrı hattı üzerinden hizmet vermeye başlayacak.

Afet Koordinasyon Merkezi’ne ALO 153 ile Kolay Ulaşım
banner167


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinesinde hizmet veren Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşmak daha da kolaylaşacak. Kentteki her türlü afette kurumlar arası koordinasyonu sağlayan birime, 1 Ocak 2022 itibariyle ALO 153 çağrı hattı üzerinden ulaşılabilecek. Afet zararlarının etkin müdahaleyle önlenebilmesi amacıyla hizmetlerini sürdüren ve 2015’ten bu yana 6 bin 62 vakada rol almış birim, yapılan düzenlemeyle birlikte sevk ve idaresini hızlandıracak. Düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız, 1 Ocak 2022 itibariyle ALO 153 hattı üzerinden deprem, sel baskını, kış şartları ile mücadele, heyelan, fırtına ve benzeri gibi her türlü afet durumunda bizlere ulaşabilirler. ALO 153 aramasının ardından sesli yönlendirmeyle 1 tuşlanarak AKOM’a direkt ulaşılabilecek. Birimimiz tüm personeliyle 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindedir” bilgisi aktarıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler