ADSM’nin yeni hizmet binası ve Kalp Merkezi’ne görkemli açılış

Elbistan’da, sağlık alanındaki 2 önemli yatırımın resmi açılışları, geniş katılımlı törenle yapıldı. Elbistan Ağız ve Diş Sağlı Merkezi’nin (ADSM) yeni hizmet binası ile Elbistan Devlet Hastanesi Kalp Merkezi’nin açılış törenine, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, belediye başkanları, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire amirleri ve ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende ilk konuşmayı Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz yaptı.

Öksüz, Elbistan’ın sağlık alanında yeni hizmetlerin hayata geçirildiğini belirterek, “Çok şükür güzel hizmetlerin açılışını yapıyoruz. Toplamda 18 milyon lira bedelle bu hizmetler hayata geçirildi. Böylece Elbistan’da kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ve kardiyovasküler cerrahi gelecek. Elbistan, bazı illerde bile yapılmayan çevreye hitap eden, il merkezine ve il dışı sevkleri önleyecek bir merkez olacak” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen Vali Ömer Faruk Coşkun ise, insan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm toplumların en önemli hedeflerinden birisi olduğuna değindi.

Vali Coşkun, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde son yıllarda sağlık hizmetlerinin iyileştirmeleri konusunda yapılmış yatırımlarla dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. Yapılan sağlık yatırımları sayesinde ülkemizin hemen hemen her noktası modern sağlık hizmetlerine kavuşturulmuştur. Bu gün de hamdolsun Elbistan’ımızda yeni bir ADSM ile koroner anjiyografi ünitesinin hizmete girmesinin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşerilerimiz burada modern koşullar içinde ağız ve diş sağlığı hizmeti alacak. Anjiyografi ünitesi ile de Elbistan Devlet Hastanesi, Elbistan ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlarımıza kardiyoloji hizmetini sunmuş olacaktır. Bu güzel hizmetlerin Elbistan’ımıza kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, sayın bakanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımızı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış programının son konuşmasını AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptı.

AK Parti’nin sorun çözme kabiliyetini anlatarak konuşmasına başlayan Mahir Ünal, “Elbistan’da ‘guru guru gadanı alayım, takır tukur yoluna öleyim’ derler. Bir ülkeyi sevmek, o ülkeye kendini feda etmekle, o şehre kendini adamakla olur. Bakıyorum karşıdakilere; yaptıkları hiçbir şey yok. 1970’te, bu ülkede 1950’nin, 1960’ın sorunları konuşulurdu. 1990’lara geldik 50, 60, 70,80, 90 konuşulurdu. Ama Recep Tayyip Erdoğan geldi, bu gün 2005’in sorunlarını konuşuyor muyuz? 2010’un, 2012’nin sorunlarının hepsini çözdük. Bugün, daha çok 2015-2017 yani son 5-6 senenin sorunlarını konuşuyoruz. Bu ülkenin 70 yıllık sorunlarını çözen irade, 7 yıllık sorunlarını çözer mi çözmez mi? Evelallah çözer.

Evet, şuanda pandemiden, Covid-‘ten, küresel ekonominin daralmasından dolayı sorunlar yaşıyoruz. Bütün dünya ile beraber yaşıyoruz. Bugün Amerika’da enerji fiyatları ciddi anlamda artmış durumda. Ama bugün biz yine doğalgaz fiyatlarında konuta zam yansıtmıyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Elimizden geldiğince bu sıkıntılı ve zor zamanda öncelikli olarak vatandaşımızın her bir kardeşimizin ihtiyacını karşılamak istiyoruz.

Türkiye artık üretime, istihdama, yatırıma dayalı bir ekonomiyle yoluna devam edecek. Bugüne kadar bunun mücadelesini verdik. Bugüne kadar bu noktada Türkiye’yi bir yere getirdik. Artık Türkiye’nin faize bağımlı bir ekonomiden, dolar kuruyla manipüle edildiği bir ekosistemden Türkiye’yi çıkarmamız gerekiyor. 70 yıllık sorunları çözen irade bugünün sorunlarını da çözmeye muktedirdir. Yeter ki kendimize güvenelim, mukavemetli olalım, umudumuzu ve inancımızı kaybetmeyelim” cümlelerini kullandı.

Elbistan’la ilgili hayallerinin büyük kısmını gerçekleştirdiklerini vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, şöyle devam etti:

“Ben hala rüyalarımı bu şehirde görüyorum. Elbistan’a ve diğer ilçelerimize ait hayallerimiz vardı. Elhamdülillah bunların büyük bir kısmını gerçekleştirdik. Bir sorunumuz olduğu zaman, sorunun sahibi ile beraber geliyoruz ve AK Parti ailesi olarak hamdolsun çözüyoruz. İlçelerimizin ne ihtiyacı varsa görüyoruz. Nurhak, belediyesi bizde değil ama bizden ne istediyse hepsini biz hallettik. Çünkü meseleye siyasi olarak bakmıyoruz. 84 milyon eşit, bir ve beraber diye bakıyoruz. Biz siyasi bir çerçeve ile değil vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçlarına göre bu meseleleri hallediyoruz. Hayallerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz.

18-19 yıldan beri bütün Türkiye’de yaptığımız icraatlar adeta Türkiye’yi bu pandemiye, bu küresel salgına hazırlamak içinmiş. Elbistan Devlet Hastanesi’ni yapmasaydık pandemide Elbistan’ımızın hali nice olurdu. Ve şimdi hamdolsun kalp rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için anjiyo merkezimizi açtık ve ilk hastamızı aldık. Aynı şekilde ADSM’yi açıyoruz. Önümüzdeki günlerde bölgenin en büyük kapalı spor salonunu bakanımızla gelip açacağız. Adliyemizin açılışını yapamadık. Müzemiz, gençlerimiz gidiyor ve geziyor. Doğalgazımızı şuanda kullanıyoruz.”

Geleceğin Türkiye’nin olduğunun altını çizen Mahir Ünal, “İhtiyaçlarımızı bir bir karşılıyor; sorunlarımızı bir bir çözüyoruz. Ama sorunlar bitmez. Bir toplumun gelişim kapasitesi, sorun çözme kapasitesi kadardır. Yeni sorunlar olacak, bunları da beraberce çözeceğiz. Biz, bugünün sorunlarını çözüyoruz. Dünküler, bize 50 yıllık, 60 yıllık sorunlar bırakmışlardı. Gelecek, istikbal Türkiye’nindir. Pandemi sonrası bütün dünyadan hızla pozitif şekilde ayrışacak, gelişecek ve büyüyecek ülkenin adı Türkiye’dir. Bundan emin olun. Türkiye, 7,4 büyüdü. Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin 2021 büyüme oranını yüzde 10 olarak revize etti. İhracatta yeni bir rekor kırdık. Bundan sonra Türkiye’nin önü açık. Birileri, sanki dünyada hiçbir sorun yok bütün sıkıntılar Türkiye’deymiş gibi bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Bütün dünyanın, bu Covid’ten yaşadığı çok büyük sıkıntılar var. Ama biz Türkiye olarak kendi kendine yeten, kendi ihtiyaçlarını karşılayan kendi sorunlarını çözen, güçlü bir devlet aklıyla, Cumhurbaşkanımızla beraber Allah’ın izniyle buradan güçlü bir şekilde çıkacağız. Yeter ki umudumuzu, inancımızı, mücadelemizi sağlam tutalım. Yeni ADSM’nin ve anjiyo merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleri ile konuşmasını tamamladı.

Daha sonra Elbistan ADSM ve Kalp Merkezi’nin açılış kurdelesi kesildi.