ADSM'nin resmi açılışını Ünal yapacak

Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 15.00’te AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal’ın da katılacağı törenle hizmete açılacak.

Elbistan’ın yanı sıra çevre ilçe halkına da hizmet verecek tam teşekküllü ağız ve diş sağlığı merkezi hizmete açılıyor.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, çok önemli bir hizmeti daha Elbistan’a kazandırmış olmanın mutluluk verici olduğunu belirterek, Elbistan halkını açılış programına katılarak bu mutluluğa ortak olmaya davet etti.

Başkan Tıraş yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Çok şükür sadece Elbistan’a değil, çevre ilçelerimizle birlikte Malatya, Sivas, Adıyaman’ın bölgemize yakın ilçelerinden gelen hastalara da hizmet veren bir ağız ve diş sağlığı merkezimiz var artık. Sağlık alanında önemli bir yatırıma daha kavuştuk. Yılda 100 binden fazla insanın tedavi için başvurduğu ve yoğun bir hasta sirkülasyonun yaşandığını göz önüne alırsak; ameliyathanenin de yer aldığı bu merkezde, diş tedavisi, protez, diş eti hastalıkları tedavisi, çocuk ağız ve diş sağlığı hizmetleri, implant uygulamaları da yapılabiliyor olması ilçemiz adına sevindirici bir gelişme. Bu önemli sağlık yatırımının ilçemize ve bölgemize kazandırılmasında TBMM AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal’ın büyük katkıları ve emeği vardır ve bölgemizde A kalite sağlık hizmeti verilmesi için yoğun çabalar harcıyor. Bu hizmetin şehrimize kazandırılmasında büyük emekleri bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’ya, TBMM AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal ve katkı sunan bölge milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.